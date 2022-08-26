В Центральном парке приняли Народную программу развития Барнаула

Впервые предвыборную программу «Единой России» приняли всем городом в парке Центрального района. Партийцы не случайно выбрала местом проведения конференции один из крупнейших городских парков: площадка была открыта для всех желающих. Кроме того, развитие зелёных зон — новый приоритет партийцев, который волнует жителей Барнаула. В число новых ключевых направлений также вошли: развитие пригородных территорий, поддержка семей с детьми, организация культурного досуга и ряд других.

Народную программу сотням партийцев и горожанам представили лидер «Единой России» в Барнауле, глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич во время второго этапа конференции городского отделения партии.

Фото: пресс служба «Единая Россия»

Как и обещал Вячеслав Франк, основу народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва, составили предложения самих барнаульцев. И это подтверждают сами жители.

— Мы с детьми любим гулять в этом парке. А сегодня смотрим, что проходит какое-то мероприятие. Подошли ближе к сцене, узнали, что принимают программу партии. Я сама ещё в июле оставила предложение волонтёрам во время уличного опроса — оказывать больше внимания семьям с детьми. Как мама троих детей, знаю, как многодетные семьи нуждаются в заботе и поддержке со стороны власти. Здорово, что моё предложение взяли за основу, — сказала многодетная мама Елена Акимова.

Фото: пресс служба «Единая Россия»

Разрабатывали предвыборную программу партии и эксперты из всех сфер жизни города, и лидеры мнений. Всех их глава Барнаула призвал присоединиться к работе, и они откликнулись: в течение месяца эксперты работали в комиссиях, изучали каждое предложение барнаульцев и вырабатывали общие положения программы.

Вячеслав Франк Фото: пресс служба «Единая Россия»

— Наша народная программа —- это серьёзный документ, по которому дальше будут двигаться и партия «Единая Россия», и будущие депутаты Барнаульской городской Думы. В состав комиссии по разработке программы вошли эксперты, представляющие все сферы жизни Барнаула. Поэтому и работа над программой шла серьёзно: были настоящие дебаты, даже споры, из которых рождались конструктивные предложения. Народная программа состоит из положений, поддержанных горожанами. Для этого мы проводили опросы жителей, работали и партийные центры. Если говорить о цифрах, то более 15 000 жителей Барнаула внесли свои предложения в программу. И это радует. Значит, у нас живая программа, которая действительно является народной, — отметил Вячеслав Франк.

Фото: пресс служба «Единая Россия»

В числе разработчиков программы — почётный строитель России Владимир Отмашкин, главный врач крупнейшего в Сибири перинатального центра Ирина Молчанова, руководители оборонных предприятий «Ротор» и Барнаульский станкостроительный завод — Владимир Коновалов и Игорь Куппа соответственно, почётный архитектор России Александр Деринг, почётный житель Барнаула, руководитель Русского камерного оркестра Алексей Кузнецов, заслуженная артистка России Виктория Гальцева и другие эксперты.

— Я — человек искусства, многодетная мама. Я всем своим сердцем люблю наш город. Город, в котором с каждым годом создаётся больше условий для развития детей, а для взрослых — условия для самореализации. Когда мне поступило предложение войти в состав рабочей группы, то я с удовольствием согласилась. Я вижу, что все те задачи, которые ставит перед собой партия Президента, она выполняет. Я видела насколько масштабно и основательно велась работа по сбору предложений от горожан в программу партии. Это воистину народная программа, — поделилась заслуженная артистка России, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2018 года Виктория Гальцева.

Итог командной работы партийцев, экспертов и горожан — документ, который станет дорожной картой для депутатов фракции «Единая Россия» в Барнауле на ближайшие пять лет.

— По запросам более 15 тысяч барнаульцев решено продолжить реализацию следующих городских проектов: «Комфортная городская среда», «Безопасные дороги», «Эффективное коммунальное хозяйство», «Забота о старшем поколении», «Качественная медицина» и «Современная школа». В городе острее звучат вопросы модернизации парка общественного транспорта, расселения горожан из аварийного жилья, развития и создания зелёных зон. Мы это слышим от барнаульцев. Поэтому и сформировали новые приоритеты: реконструкцию коммунальной инфраструктуры, развитие городского транспорта, досуговой инфраструктуры, пригородных территорий и новых микрорайонов, а также комфортное переселения из аварийного жилья, реализацию проектов местных инициатив и поддержку семей с детьми, — резюмировала Галина Буевич.

Положения народной программы, которую приняли всем Барнаулом, будут опубликованы в ближайшее время.

Фото: пресс служба «Единая Россия»

На выборы в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва заявились следующие партии: «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Зелёные», «Родина», партия пенсионеров, «Коммунисты России».

В программу КПРФ и «Коммунистов России» легли социальные основы. У КПРФ приоритет отдан так называемой Думе народного доверия, а также вопросу создания «народных предприятий». У «Коммунистов России» — вниманию к поддержке студентам и сохранению рабочих мест.

В программу справедливороссов легли внимание тарифам и их регулирование, транспортные вопрос, а также внимание к социальной инфраструктуре и другое.

У «Новых людей» главные темы — поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городских пространств и местных сообществ.

У ЛДПР программа, по их словам, станет понятной и близкой своему избирателю.