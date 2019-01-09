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Политика
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В туркменских госучреждениях срочно меняют портреты президента

В госучреждениях Туркмении меняют портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова из-за изменившегося облика главы государства.

Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин.
Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин.
kremlin.ru

Портреты президента с черными волосами приказали заменить изображениями его же, но — с сединой, сообщает «Радио Азатлык».

Поменять портреты обязали школы, больницы, санатории, министерства, администрации глав регионов, местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов.

В августе 2018 года глава Туркмении Бердымухамедов стал появляться на публике с сединой впервые с 2006 года, когда он стал президентом. До начала исполнения президентских полномочий он также был с проседью.

Портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой — 4 маната (около 76 рублей), пишет «Росбалт». Купить портрет седовласого президента можно за 5 манатов — около 95 рублей.

В марте 2018 года сотрудники служб безопасности Туркмении обходили жилые дома в поисках оскорбительного с их точки зрения использования газет с фото главы государства — как туалетную бумагу, например.

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