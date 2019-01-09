В туркменских госучреждениях срочно меняют портреты президента

Портреты президента с черными волосами приказали заменить изображениями его же, но — с сединой, сообщает «Радио Азатлык».
Поменять портреты обязали школы, больницы, санатории, министерства, администрации глав регионов, местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов.
Вместо портретов президента с чёрными волосами власти Туркмении обязали бюджетников закупить его изображения с сединой.https://t.co/yTTmRBdCAL pic.twitter.com/5BRWSxIYMz— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 8 января 2019 г.
В августе 2018 года глава Туркмении Бердымухамедов стал появляться на публике с сединой впервые с 2006 года, когда он стал президентом. До начала исполнения президентских полномочий он также был с проседью.
Портрет президента с черными волосами теперь продается со скидкой — 4 маната (около 76 рублей), пишет «Росбалт». Купить портрет седовласого президента можно за 5 манатов — около 95 рублей.
В марте 2018 года сотрудники служб безопасности Туркмении обходили жилые дома в поисках оскорбительного с их точки зрения использования газет с фото главы государства — как туалетную бумагу, например.