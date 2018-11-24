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Политика
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В Турции запускают производство первого за многие годы «национального» танк «Алтай»

В начале ноябре в Турции произошло важное событие — началась серийная сборка танка «Алтай». К этому моменту страна шла десятилетия. За это время сам танк прозвали «долгостроем».

В Турции.
В Турции.
Анна Зайкова

По сообщению агентства «Анадолу», в течение 20 лет планируется произвести 1 тыс. танков «Алтай». Общая стоимость проекта оценивается в $25−30 млрд.

Первая партия «Алтай» Т1 будет состоять из 40 машин, которые армия получит в течение ближайших 18 месяцев, то есть уже в 2020 году, пишут «Известия».

Танки модификации Т1 будут оборудованы комплексами активной защиты AKKOR от ASELSAN и неким «дополнительным бронированием» от ROKETSAN.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
Президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин.
turkey.mid.ru

Вторая партия, обозначенная как «Алтай» Т2, будет состоять из 210 машин. Они получат «улучшенное бронирование» (вероятно, по сравнению с модификацией Т1), изолированную боеукладку, режим обучения экипажа, «возможность стрельбы боеприпасами с наведением по лазерному лучу.

Почему для Турции это так важно?

Несмотря на внушительное количество наземного вооружения в Турции, оно имеет главный недостаток — почтенный возраст многих боевых машин. Даже самые новые танки, состоящие на вооружении, в основе своей машины 1960−1980 годов, разрабатывавшиеся в других условиях и с учетом других угроз.

Их обновление идет медленно и в основном за счет импортных образцов. «Алтай» стал, по сути, первым за много лет национальным танком.

Имеет ли танк отношение к нашему региону?

Ответ нет. Несмотря на то, что Алтай многие исследователи называют прародиной тюркских народов, к названию танка это не имеет отношений. Свое имя он получил в честь генерала Фахреттина Алтая, жившего в XX веке.

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