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22 марта
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Политика

В Украине заявили, что российские спецслужбы пытались взорвать харьковское метро

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила теракт в харьковском метро. По версии ведомства, его якобы планировали устроить «российские спецслужбы», передает РИА Новости.

Метро.
Метро.
greg westfall, CC BY 2.0,part from original.

В заявлении говорится, что российские силовики якобы завербовали местного жителя. Ему они передали взрывное устройство мощностью в 600 граммов тротила, инструкции и $15 тыс. Террорист заложил бомбу на станции метро «Индустриальная», но СБУ смогла заранее заменить ее на муляж. Злоумышленника задержали.

СБУ считает, что так российские спецслужбы хотели многочисленных человеческих жертв и дестабилизировать общественно-политическую ситуаци в стране накануне президентских выборов.

В Госдуме РФ такие обвинения сочли политическими, следует из комментария одного из депутатов для RT.

Руслан Бальбек,
Депутат Госдумы от Республики Крым:

В преддверии выборов даже в фермере, провалившемся в грязь, найдут признаки диверсии и «русский след». Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою «избирательную функцию» СБУ выполнила.

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