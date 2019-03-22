В Украине заявили, что российские спецслужбы пытались взорвать харьковское метро

В заявлении говорится, что российские силовики якобы завербовали местного жителя. Ему они передали взрывное устройство мощностью в 600 граммов тротила, инструкции и $15 тыс. Террорист заложил бомбу на станции метро «Индустриальная», но СБУ смогла заранее заменить ее на муляж. Злоумышленника задержали.
СБУ считает, что так российские спецслужбы хотели многочисленных человеческих жертв и дестабилизировать общественно-политическую ситуаци в стране накануне президентских выборов.
В Госдуме РФ такие обвинения сочли политическими, следует из комментария одного из депутатов для RT.
Руслан Бальбек,
Депутат Госдумы от Республики Крым:
В преддверии выборов даже в фермере, провалившемся в грязь, найдут признаки диверсии и «русский след». Так что была ли бомба в харьковском метро или не было, останется тайной, но свою «избирательную функцию» СБУ выполнила.