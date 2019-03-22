В Украине заявили, что российские спецслужбы пытались взорвать харьковское метро

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что предотвратила теракт в харьковском метро. По версии ведомства, его якобы планировали устроить «российские спецслужбы», передает РИА Новости.

В заявлении говорится, что российские силовики якобы завербовали местного жителя. Ему они передали взрывное устройство мощностью в 600 граммов тротила, инструкции и $15 тыс. Террорист заложил бомбу на станции метро «Индустриальная», но СБУ смогла заранее заменить ее на муляж. Злоумышленника задержали.

СБУ считает, что так российские спецслужбы хотели многочисленных человеческих жертв и дестабилизировать общественно-политическую ситуаци в стране накануне президентских выборов.

В Госдуме РФ такие обвинения сочли политическими, следует из комментария одного из депутатов для RT.

Руслан Бальбек,

Депутат Госдумы от Республики Крым: