В Великобритании состоялась премьера оперы об отравлении бывшего офицера ФСБ

В графстве Суррей под Лондоном состоялся премьерный показ оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко».

Историю об отравлении бывшего офицера ФСБ представила британская оперная труппа Grange Park Opera, сообщает ТАСС.

Композитором выступил британский инвестор Энтони Болтон. Автор либретто — британский музыкант Кит Хескет-Харви, работавший с Королевской оперой в Лондоне и Английской национальной оперой. Партию Александра Литвиненко исполнил тенор Эдриан Дуайер.

Опера состоит из двух актов и длится более двух часов.

Разрешение на постановку дала вдова офицера Марина Литвиненко, пишет polit.ru.

Что произошло

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал в Великобританию в 2000 году. Это произошло после возбуждения в России нескольких уголовных дел. Он скончался в лондонской больнице 23 ноября 2006 года. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за отравления радиоактивным полонием.

Однако обстоятельства его смерти до сих пор не выяснили.