В заксобрание Хабаровского края внесен закон, запрещающий нынешнему врио стать губернатором

В Законодательное собрание Хабаровского края внесен законопроект, принятие которого может сделать невозможным избрание Михаила Дегтярева на пост губернатора региона.

Его автор — депутат Петр Емельянов, который в знак протеста после ареста экс-губернатора Сергея Фургала вышел из ЛДПР.

Емельянов предлагает внести изменения в пункт 34.3 статьи 34 Устава Хабаровского края от 30 ноября 1995 года, пишет znak.com.

Они касаются ценза оседлости для кандидата на пост губернатора края.

Так, по мнению Емельянова, должность руководителя региона может занимать только тот человек, который прожил в Хабаровском крае не менее 10 лет. Автор законопроекта признался, что идея пришла после встречи с с жителями региона, которые уже больше двух с половиной недель выходят на центральные улицы Хабаровска.

«Лицо, претендующее на занятие высшего должностного поста в регионе, должно знать общественно-политическое и социально-экономическое устройство Хабаровского края, быть авторитетным и экспертным в вопросах организации условий и качества проживания на территориях края. А самое главное Хабаровский край должен быть домом для претендента на пост губернатора», — сказано в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Текст законопроекта опубликован на сайте хабаровского Заксобрания.

Виктор Рау. Акция в поддержку Хабаровска. Altapress.ru

Акции

В Хабаровском крае с 11 июля проходят масштабные стихийные митинги и шествия.

Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности.

Президент РФ Владимир Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия», назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева, однако хабаровчанам это не понравилось.

Градус недовольства вырос после того, как Дегтярев заявил, что к организации митингов причастны некие иностранные граждане, которые «раскачивают» ситуацию в регионе.