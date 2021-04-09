Валентина Матвиенко: Россия раньше других стран выйдет из ковидных ограничений

Свое мнение глава Совфеда выразила в «Парламентской газете», в колонке, подготовленной к 7 апреля, когда празднуется Всемирный день здоровья.
«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы», — заявила политик.Валентина Матвиенко.Антон Федотов (altairegion22).
Основания для оптимистических прогнозов дает статистика динамики роста числа желающих сделать прививку.
«Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться», — подчеркнула Матвиенко.
Она поблагодарила россиян за «особое осознанное гражданское поведение» в условиях пандемии.