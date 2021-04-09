Валентина Матвиенко: Россия раньше других стран выйдет из ковидных ограничений

Свое мнение глава Совфеда выразила в «Парламентской газете», в колонке, подготовленной к 7 апреля, когда празднуется Всемирный день здоровья.

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы», — заявила политик.