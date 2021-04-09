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Политика

Валентина Матвиенко: Россия раньше других стран выйдет из ковидных ограничений

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что в России могут снять ограничения, связанные с коронавирусом, раньше, чем в других странах. Эффект может быть достигнут благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета к инфекции, сообщает «Российская газета».

Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
Коронавирус. COVID-19. Пандемия.
CC0

Свое мнение глава Совфеда выразила в «Парламентской газете», в колонке, подготовленной к 7 апреля, когда празднуется Всемирный день здоровья.

«Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы», — заявила политик.

Валентина Матвиенко.
Валентина Матвиенко.
Антон Федотов (altairegion22).

Основания для оптимистических прогнозов дает статистика динамики роста числа желающих сделать прививку.

«Наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок. И позиция будет только укрепляться», — подчеркнула Матвиенко.

Она поблагодарила россиян за «особое осознанное гражданское поведение» в условиях пандемии.

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