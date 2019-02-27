Валентина Матвиенко заявила, что больные сенаторы никому не нужны

Она отметила, что прохождение диспансеризации не является обязательным требованием, но попросила отнестись к этой теме внимательно.

Я к вам обращалась с убедительной просьбой и говорила о том, что сенаторы должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье. Просили по итогам года всем сенаторам сдать справки о том, что вы прошли диспансеризацию.