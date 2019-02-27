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Политика

Валентина Матвиенко заявила, что больные сенаторы никому не нужны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 февраля призвала сенаторов внимательно относиться к своему здоровью, проходить диспансеризацию и не забывать отчитываться об этом в отделе кадров, сообщает Интерфакс.

Александр Карлин и Валентина Матвиенко.
Александр Карлин и Валентина Матвиенко.
council.gov.ru

Валентина Матвиенко,
председатель Совета федерации РФ:

Все время подчеркиваю: больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые.

Она отметила, что прохождение диспансеризации не является обязательным требованием, но попросила отнестись к этой теме внимательно.

Валентина Матвиенко,
председатель Совета федерации РФ:

Я к вам обращалась с убедительной просьбой и говорила о том, что сенаторы должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье. Просили по итогам года всем сенаторам сдать справки о том, что вы прошли диспансеризацию.

Летом прошлого года Матвиенко рассказывала, что «завела правило», согласно которому кадровая служба Совета Федерации собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли ежегодную диспансеризацию.

Напомним, Алтайский край в верхней палате парламента представляют Александр Карлин и Сергей Белоусов.

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