Валентина Матвиенко заявила, что больные сенаторы никому не нужны

Валентина Матвиенко,
председатель Совета федерации РФ:
Все время подчеркиваю: больные сенаторы, председатели никому не нужны. Нужны здоровые.
Она отметила, что прохождение диспансеризации не является обязательным требованием, но попросила отнестись к этой теме внимательно.
Валентина Матвиенко,
председатель Совета федерации РФ:
Я к вам обращалась с убедительной просьбой и говорила о том, что сенаторы должны быть примером во всем хорошем и показывать культуру, в том числе, заботы о своем здоровье. Просили по итогам года всем сенаторам сдать справки о том, что вы прошли диспансеризацию.
Летом прошлого года Матвиенко рассказывала, что «завела правило», согласно которому кадровая служба Совета Федерации собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли ежегодную диспансеризацию.
Напомним, Алтайский край в верхней палате парламента представляют Александр Карлин и Сергей Белоусов.