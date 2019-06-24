Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал протесты в Грузии

Певец Валерий Меладзе прокомментировал в своем Instagram антироссийские протесты в Грузии.

Батуми, Грузия.
Батуми, Грузия.
СС0

Валерий Меладзе пожелал всем любви, мира и благоразумия, пишет Lenta.Ru.

Певец отказался от бурных празднований дня своего рождения 23 июня, «тем более на фоне событий в Грузии». Меладзе отметил, что «в один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией».

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это… но и жизнь проходит!» — написал Меладзе.

Акции протеста

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.

Гражданство

В августе 2018 года стало известно, что Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство кавказской республики. Певец решил воспользоваться принятыми в Грузии 15 августа 2018 года поправками к закону «О гражданстве», по которым уроженцы страны могут обращаться с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны.

Творчество

Валерий Меладзе — советский и российский певец, продюсер и телеведущий грузинского происхождения, пишет mail.ru. Трехкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон». Автором большинства текстов, музыки и аранжировок его песен является его брат Константин Меладзе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость