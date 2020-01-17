Валуев предложил запретить моющие средства на Байкале

Депутат Госдумы Николай Валуев предложил законодательно запретить на Байкале использование моющих средств с содержанием фосфатов, сообщают « Сибирские новости ».

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года.

Члены межфракционной рабочей группы «Байкал» Николай Валуев и Николай Будуев разработали законопроект, запрещающий продажу на Байкальской природной территории моющих средств с содержанием фосфатов выше 5%.

«Доказано, что именно фосфатосодержащие моющие средства серьезно влияют на эвтрофикацию озера. Все, кто бывал на Байкале, могли видеть ужасающие последствия разрастания спирогиры», — подчеркнул Будуев, говоря о водорослях.

Авторы законопроекта намерены вскоре направить документ на рассмотрение Госдумы. Депутаты отмечают, что моющие средства влияют на эвтрофикацию озера (процесс, связанный с постоянным смывом в водоемы биогенных элементов с территории водосборного бассейна).

В Минприроды инициативу одобрили и предложили полностью запретить на Байкале моющие средства с фосфатами, а не граничиваться 5%-м порогом содержания.

«Мы заручились поддержкой Минприроды, даже получили от них рекомендации, однако прежде чем вносить в законопроект изменения относительно полного запрета фосфатов, нам нужно получить отзывы от других ведомств», — отметил Будуев.

Ранее ученый Лимнологического института СО РАН Дмитрий Тимошкин рассказал изданию «Иркутск Сегодня», что сейчас Байкал переживает серьезные изменения, которые могут привести к экологической катастрофе.