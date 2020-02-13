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Политика

Известные барнаульские строители пойдут в депутаты

Союз строителей Алтайского края решил отправить на выборы в АКЗС своих представителей, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Юрий Гатилов на вручении премии «Менеджер года-2019».
Юрий Гатилов на вручении премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Депутатом может стать директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, директор «Алтайгражданпроекта» Андрей Отмашкин, главный инженер «Селфа» Александр Жокин, директор «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников.

Список претендентов еще не окончательный. Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин призвал всех желающих внести свои фамилии.

«Мы рекомендуем кандидатов от профессионального сообщества в новый состав, потому что кто-то наши интересы должен в законодательном собрании озвучивать и отстаивать. Поднимать и решать наболевшие вопросы. При этом мы можем выдвигать и беспартийных членов от союза», — уточнил он.

Известно, что министр строительства региона Иван Гилев поддержал озвученных кандидатов и саму идею отправить строителей в АКЗС.

«Вас там действительно не хватает — я часто бываю на заседаниях депутатов, и вижу, что представители многих других отраслей в законодательном собрании присутствуют, но нет строителей», — подчеркнул чиновник.

Выборы пройдут в 2021 году.

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