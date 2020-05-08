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Политика

Вашингтон — Москва: Трамп пообещал поставить в Россию аппараты ИВЛ

Соединенные Штаты могут помочь России аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) для борьбы с новым коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Трамп рассказал, что обсудил это предложение с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора и его коллега согласился, отмечает ТАСС.

Телефонный разговор президентов состоялся 7 мая. Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям, пишет пресс-служба Кремля. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Трамп отметил, что США нарастили мощности в производстве аппаратов ИВЛ и могут помочь многим странам. Он положительно оценил беседу с Путиным, отметив, что российский президент позвонил ему с поздравлениями по случаю 75-летия Победы (над нацизмом).

В апреле Россия передала США партию медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет bfm.ru.

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