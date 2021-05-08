Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против Москвы и надеется на «более предсказуемые» отношения

В своем выступлении Псаки подчеркнула, что, несмотря на данное заявление, США оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры.

«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — отметила пресс-секретарь.