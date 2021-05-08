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Политика

Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против Москвы и надеется на «более предсказуемые» отношения

О нежелании вводить санкции против России заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Информацию о позиции Белого дома опубликовало информагентство РИА Новости.

Флаг США.
Флаг США.
Stuart Seeger, CC BY 2.0, part from original.

В своем выступлении Псаки подчеркнула, что, несмотря на данное заявление, США оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры.

«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — отметила пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден.
CC0

По словам Псаки, Вашингтон хочет выстроить с Москвой «более предсказуемые и долгосрочные» отношения.

Напомним, в апреле Соединенные Штаты ввели очередные антироссийские санкции и выслали десять российский дипломатов.

Москва не думала над ответом. В России анонсировали прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.

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