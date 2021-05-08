Вашингтон не хочет вводить дополнительные санкции против Москвы и надеется на «более предсказуемые» отношения

В своем выступлении Псаки подчеркнула, что, несмотря на данное заявление, США оставляют за собой право ввести новые ограничительные меры.
«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — отметила пресс-секретарь.
По словам Псаки, Вашингтон хочет выстроить с Москвой «более предсказуемые и долгосрочные» отношения.
Напомним, в апреле Соединенные Штаты ввели очередные антироссийские санкции и выслали десять российский дипломатов.
Москва не думала над ответом. В России анонсировали прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.