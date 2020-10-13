Важная бумага-1992. Эксклюзивные подробности визита президента Бориса Ельцина на Алтай

В мае 1992 года в Барнаул прилетел первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Что такое визит главы государства в регион? Это страшная головная боль всех чиновников, самых различных служб и ведомств, да и граждан, которые сталкиваются с пробками на дорогах и различными ограничениями. Это еще и постоянная нехватка бюджета, когда в считанные дни надо успеть что-то подкрасить, помыть, отремонтировать, залепить или закрыть бравурным баннером. Почти 30 лет назад визит главы государства на Алтай проходил и так, и не так. Об этом в нашем очередном материале в рубрике «Важная бумага».

От ведущего рубрики

В конце мая 1992 года мне доверили важное задание: рассказать читателям «Свободного курса» о визите первого президента России Бориса Ельцина в Алтайский край. Но рассказать с такими деталями и подробностями, о которых в то время не могли написать государственные СМИ.

Ничего «жареного» я специально не выискивал, ибо и сам Борис Николаевич, и его свита, да и простые люди невольно помогали автору находить веселые «изюминки» для будущего репортажа.

Ну, а сами итоги визита для того времени были уже весьма серьезными и плодотворными. Достаточно сказать, что президента удалось «раскрутить» и на принятие Семипалатинской программы, и на выделение денег для строительства нового моста через Обь.

Леонид Вихрев , «Свободный курс». ИД «Алтапресс»

«Товарищ Первый увидел то , чему не удивился»

— Если вы свалите ограждения, то пресс-конференция немедленно будет прекращена! Со всеми вытекающими последствиями…

Такими словами напутствовал журналистов, готовившихся к выходу на летное поле, товарищ… Впрочем, представился он так: «Пусть моя фамилия будет Ульянов».

Президентский самолет тем временем начал снижаться. («Готовность номер два. Осталось километров 90. Никого не выпускать. Садят…»). Работники аэропорта заканчивали протирать перила трапов, удостоенных чести быть подаными к главному самолету России. Шоферы смахивали последние пылинки с бронированных боков двух «членовозов». Руководство края застегивало пуговицы и поправляло галстуки.

Прессу поставили на место. За красную оградку — ту самую, последствиям от падения которой можно было, судя по всему, сравнить только с падением Спасской башни.

Борис Ельцин в Барнауле. altairegion22.ru.

Как-то буднично коптя, приземлился самолет с Борисом Николаевичем на борту и подрулил к зданию аэропорта. Подали трап с протертыми перилами. По обеим сторонам оградки встали два молодых человека из охраны. Один из них все время жевал резинку. Волновался, наверное…

Президент вступил на алтайскую землю. Поздоровался с гражданским и военным начальством и отведал хлеба-соли. После символической трапезы он дал коротенькую пресс-конференцию, на которой сообщил, что это его плановая поездка по тем местам, где он ни разу не был, что он собирается посмотреть, как идут тут приватизация, коммерциализация и земельная реформа.

Выслушав немецкоязычный вопрос германского журналиста, Борис Николаевич ответствовал, что «нихт ферштейн». Еще после пары вопросов прозвучал пароль «Спасибо!», который означал, что общение прессы с Президентом на этом заканчивается.

Общение же с народом началось уже в аэропорту. Ельцина окружили авиапассажиры, а расторопные помощники быстренько передали ему радиомикрофон и установили на штативе переносной громкоговоритель импортного производства. Надо отдать должное переносчикам этого аппарата. Они умудрились пробираться с ним через любую толпу и вовремя донести голос президента до жаждущего народа.

Борис Николаевич пообещал пассажирам полюбовно разобраться с президентом Украины Кравчуком по поводу крымской проблемы и предупредил, что цены из-за удорожания энергоносителей тоже повысятся, но «это будет последний объективный рычаг для их повышения».

Дальше, по словам Ельцина, нас будет ожидать стабилизация и даже возможно некоторое снижение. Обнадежив встречающих, Борис Николаевич сел в машину и поехал в город.

Площадь Победы

Когда в Барнаул приезжал вице-президент Александр Руцкой, то ему для возложения цветов к памятнику на площади Победы хватило нескольких минут. Ельцину же потребовалось около часа.

Два офицера, державшие венок, несколько раз начинали было маршировать к постаменту и вновь останавливались, потому что президенту никак не удавалось приступить к официальной церемонии. Он ставил автографы на свою книгу, охотно пожимал протянутые руки, выслушивал жалобы на жизнь и на начальство и тут же, на площади предложил начать сбор подписей о проведении референдума по частной собственности на землю.

Борис Ельцин беседует с народом Дмитрий Донской/МАММ/МДФ/russfoto

Какая-то девушка забралась на плечи своему другу, чтобы лучше видеть. На это Борис Николаевич заметил, что, дескать, «вот так они и садятся на шею, потом не слезают с нее всю жизнь». Но, увидев кругом диктофоны и микрофоны, тут же предупредил, что это была шутка.

Бдительные барнаулки увидели, как московская журналистка протягивает к Ельцину микрофон в мохнатом шумопоглощающем чехле, и, не разобравшись, закричали: «Ну куда ты еще собаку-то ему суешь! Тут людям ничего не видно, а она со своей болонкой лезет!». Микрофон издали действительно походил на давно не стриженную болонку.

Наконец венок был возложен, почести оказаны, и начался обратный путь к машинам. Милицейская цепь едва сдерживала всех желающих накоротке покалякать с российским руководителем. Одному милиционеру сдвинули фуражку на глаза, и он, хотя ничего не видел, рук так и не разжал.

Перед тем как сесть в свой «ЗИЛ», Ельцин тепло приветствовал какого-то мужика, который непонятным образом прицепился к внешней стороне трамвая и не только не умудрялся не падать, но махал рукой, крича: «Борис Николаевич, приезжайте почаще».

Открытие нового моста в Барнауле. 25 июля 1997 года. Олег Богданов

Заехали на «Алтайский моторный завод»

Второй день визита начинался с посещения строящегося моста через Обь, где президента убеждали в необходимости найти дополнительные средства для продолжения работы.

Журналистов тем временем подвозили к проходной моторного завода. Один бесстрашный моторостроитель спешно заканчивал покраску больших часов, установленных над входом. Часы издали смотрелись как новые, но, правда, стояли…

За проходной мы выслушали очередной инструктаж «товарища Ульянова», который вновь посоветовал «не мешать Президенту работать».

… Ельцина на моторном заводе встретили аплодисментами, но потом минут 20 пытались узнать у него, почему в барнаульских магазинах сахара нет, а на рынке он есть. Борис Николаевич объяснял, что подвела Украина, что он договорился с Фиделем о поставке кубинского сахара, что в этом году в России посеяли больше свеклы.

Леонид Кравчук , Станислав Шушкевич и Борис Ельцин. CC BY-SA 3.0 , Юрий Иванов

Глава администрации Владимир Райфикешт рассказывал о разбронировании стратегических сахарных запасов, председатель крайсовета Александр Суриков клялся, что первая партия сахара-сырца уже поступила на алтайские сахароперерабатывающие заводы. Но громкоголосые женщины продолжали кричать, что «все скупят спекулянты и кооператоры».

Казалось, что в этот момент президент пожалел, что его окружают телохранители, а не мешки с сахарным песком. Несколько раздосадованный, он тем не менее вновь призвал народ немного потерпеть и отправился осматривать цехи.

В процессе осмотра Ельцин заинтересовался идеей приватизации столь крупного предприятия, считал в уме, сколько миллионов долларов нужно для закупки нового оборудования (посчитав, неопределенно покачал головой), порадовался за местных умельцев, собравших двигатель для импортных «Икарусов».

Слушал он внимательно и даже не заметил мимолетной сумятицы, которую вызвало у охраны неожиданное падение журналиста, споткнувшегося об какую-то трубу. Тот, кто прикрывал президента со спины, даже сунул руку за пазуху и быстро-быстро завертел головой по сторонам, но ничего, обошлось.

Александр Суриков. Олег Богданов.

Поглядел на Калманский район

Приезда президента в фермерское хозяйство «Луч» пришлось ждать часа два. За это время даже местные свиньи освоились с большим количеством гостей и, перестав обращать на них внимание, принялись заниматься продолжением рода. Гости же деликатно отвернулись и гадали, что за стол и стулья установлены на пустынном берегу пруда, и расспрашивали фермеров о видах на урожай.

Борис Николаевич. оказывается, задержался в Буранове, где разговорился с сельчанами. Последние расстроили президента своими нападками на земельное реформаторство и нехорошей завистью, которую они испытывали к «окулачившимся отщепенцам». Потому-то, видно, и начал Ельцин встречу с фермерами с ехидного замечания о плохо вспаханных совхозных полях, где никому нет дела до конечного результата.

Удалившись от дождя в амбар, высокий гость имел с хозяевами беседу, в которой обе стороны высказались за дальнейшее развитие фермерства. Узнав о препонах, которые чинятся новым собственникам директорами-консерваторами, Борис Николаевич неофициально напомнил о существовании высшей меры наказания (расстрела).

Правда, позже, на «большом» совещании, он несколько смягчился и говорил только о привлечении к судебной ответственности тех, кто мешает аграрной реформе. Так что и этот визит не обошелся без легкого скандала.

Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Михаил Хаустов

Ельцин и магазин

В прошлом номере «СК» я, помнится, завидовал потенциальному счастливцу, который «пошел… за пакетом молока для больной любимой кошки, встал в очередь, а сзади тихонечко подходит Борис Николаевич…».

Так вот. Один мой товарищ захотел побаловать любимого приболевшего кота Кузю кальмарами, в связи с чем и пошел в магазин, известный в народе как «коопторг на Ленинском». Именно в это время туда и приехал Ельцин.

Со слов свидетеля, докладываю следующее: президент ходил по магазину, приценивался к овощам и мясу, спрашивал у какой-то старушки о ее житье. Насчет кальмаров сказал, что в Москве они дороже. Посещение прошло спокойно (лишних отсекли на подступах к магазину), образцово-показательный ассортимент не наблюдался, но, по мнению Ельцина, говядина у нас дороговата.

В музее Ельцина. periskop.livejournal.com/1489725.html

А вот и совещание

В программе визита оно предусмотрено не было, но общественность попросила, и президент уступил. Для этого пришлось ужать по времени встречу при закрытых дверях с руководством края. Но все равно ждали Ельцина довольно долго.

В его выступлении можно выделить несколько ключевых моментов. Это констатация конституционного кризиса в России, мысль о том, что «КПСС нужно судить за то, что сделано со страной за эти семь десятилетий», и необходимость введения в России президентской формы правления на переходный период («это — не диктатура, а сильная законодательная власть»).

Ельцин обещал не принимать опрометчивых решений по Катунской ГЭС и признал, что последствия взрывов на Семипалатинском полигоне — это «преступление против Алтайского края».

Приглашенный на встречу профессиональный оппозиционер Константин Русаков вновь попытался уличить краевую администрацию в симпатиях к партократам. Нельзя сказать, что Борис Николаевич вдохновился выступлением Константина Владимировича. Он даже попросил последнего не приписывать ему то, что он не говорил.

Барнаул в 90-е годы XX века. Бизит Бориса Ельцина в Алтайский край в мае 1992 года. Михаил Хаустов

Однако Ельцин предложил краевой администрации подготовить и передать лично ему список глав районных и городских исполнительных органов с указанием их места работы в августе 1991 года.

Отъезд. Итоги

Утром 28 мая перед отъездом в аэропорт Ельцин заехал в институт садоводства им. Лисавенко, где отведал варенья из облепихи и посмотрел 10-минутный ролик об алтайских садах. Варенье ему понравилось.

В Улан-Удэ президентский самолет вылетел без приключений в 10 часов утра. Уже в 12 глава администрации Владимир Райфикешт на брифинге для журналистов подвел первые итоги визита.

Они, по мнению Райфикешта, были весьма положительные. Президент дал поручение о принятии и финансировании краевой программы по ликвидации последствий семипалатинских взрывов, практически решен вопрос о финансировании программы газификации края, а также строительства нового моста через Обь.

Спикер парламента Александр Суриков ( крайний слева) и губернатор края Владимир Райфикешт ( второй слева). Начало 1990-х. Аккаунт В. Райфикешта в Facebook.

Обещана помощь и моторостроителям. Идея свободной экономической зоны на территории Алтая не получила пока достаточной поддержки. Ее судьба решится после окончательного формирования общероссийских принципов внешнеэкономической деятельности…

Честно говоря, визит стопроцентно укладывается в старую добрую схему: приезжает «товариц Первый», местные лидеры его уламывают дать деньги на то да на се, а московский гость в чем-то дает себя уломать, а в чем-то и нет. Просто помпы было поменьше, да направления критики изменились на 180 градусов. Край получил то, что хотел, а Борис Николаевич увидел то, чему не удивился.

Вместо эпилога

В редакцию «Свободного курса позвонил читатель и задал необычный вопрос:

В Барнауле после визита Б. Н. Ельцина ходит много слухов, связанных якобы с покушением на нашего президента. Утверждают, что даже пуленепробиваемое стекло президентского ЗИЛа было разбито. Хотя в последний день визита я не увидел каких-либо следов на автомобиле, в котором проезжал Б. Н. Ельцин. Может, у него было несколько таких ЗИЛов?

Во время визита Бориса Ельцина в Барнаул. Скриншот видео.

Вот что нам удалось выяснить по этому поводу.

Во время движения президентского кортежа из аэропорта Барнаула на Павловском тракте (в районе улицы Сиреневой) в лобовое стекло одного из двух автомобилей «ЗИЛ» ударил камень, причинив незначительное повреждение одному из многочисленных слоев стекла. Пока не установлено, каким образом это произошло, но думаем, что ни о каком покушении здесь и речи не должно идти.

Кстати, скорость передвижения президентской кавалькады по дорогам края до смешного низка — от 20 до 70 километров в час. Как пояснил начальник краевого управления ГАИ Геннадий Аксенов, с большей скоростью на алтайских дорогах «ЗИЛам» передвигаться просто опасно из-за их большого веса и небольшого дорожного просвета. Ну, а состояние наших дорог вы, уважаемые читатели, знаете. Кстати, президентский «ЗИЛ» существует в единственном числе.

В целом президент остался очень доволен уровнем организации охраны общественного порядка во время визита и поблагодарил ответственных за это.

Барнаул в 90-х годах. Фото из архива moi-barnaul Веры Бурдянской.

В заключение напомним, что аналогичными слухами о покушении был заполнен город и во время визита в Барнаул вице-президента Руцкого. Тогда за террориста приняли странно одетую служительницу администрации, ответственную за подноску цветов.

К слову сказать, редакция готова опубликовать мнение камнеметателя по поводу его поступка. Конфиденциальность гарантируем.