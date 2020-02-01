Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза. Таким образом была реализована воля британцев, высказавшиеся за выход из ЕС на референдуме 2016 года, сообщает ТАСС.

За час перед официальным выходом премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации. Он сообщил о приоритетах страны в новых условиях. Джонсон заявил, что это не конец, а начало.

Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения, — сказал британский премьер-министр.

Отметим, что теперь вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого «развода» не было.

За это время стороны планируют согласовать условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.