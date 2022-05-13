Великобритания ввела санкции против бывшей жены Путина и Алины Кабаевой

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги президента России Людмилы Очеретной, его родственников и других людей, которые, по утверждению британского правительства, входят в окружение Владимира Путина.

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Так, в опубликованном документе указано, что санкции введены также против двоюродного брата президента Игоря Путина, Романа Путина (по данным СМИ, сын двоюродного брата президента) и Михаила Путина, пишет «Интерфакс».

Также в список внесены глава негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО «СОГАЗ» Михаил Клишин, генеральный директор ООО «Морской порт Геленджик» Владимир Колбин и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Ранее правительство России утвердило перечень из 31 компании, против которых будут введены ответные санкции.