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Политика

Великое и обыкновенное китайское чудо: как Поднебесной удалось избежать второй волны коронавируса

КНР первая приняла на себя удар COVID-19 и первая одержала над ним победу. Полгода китайским властям удается удерживать ситуацию под контролем. О противовирусной стратегии Поднебесной рассказывают эксперты.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

В середине августа в китайском Ухане (откуда по официальным сообщениям, и началось «шествие» коронавируса нового типа) прошло мероприятие, от которого волосы у эпидемиологов должны были встать дыбом.

Аквапарк

Дело в том, что несколько десятков тысяч жителей города собрались на ночную вечеринку в аквапарке. Но массового заражения не произошло.

С тех пор парк развлечений каждые выходные принимает более 30 тыс. посетителей, сообщает CNN.

Завозные

С тех пор по всей стране как выявлялось по 20−30 случаев в сутки, так и выявляется. В первую очередь — «привозные» случаи.

Фестиваль осени

В Китае начались вторые по важности праздники — восьмидневный фестиваль середины осени, — и сотни миллионов китайцев поехали в гости к родственникам в других регионах.

«Китай очень бодро выходит из, так скажем, коронавирусного простоя. Даже при том, что больше 600 млн китайцев сорвались с места и поехали путешествовать по стране, несмотря на то, что они толпились на Великой китайской стене, в храмах, на ярмарках и так далее, случаи заражения удалось пресечь. <…> Ограничения в большинстве мест сняты, требуют до сих пор надевать маски в транспорте и в закрытых помещениях общественных, вроде кинотеатров. <…> Если вы выйдете на улицу и прогуляетесь, то увидите, что около 60% китайцев до сих пор ходят в масках по улице, хотя таких требований уже нет», — рассказывает bfm.ru Константин Щепин, российский журналист, корреспондент в Китае.

Радикальная стратегия

Противовирусную стратегию КНР можно назвать одной из самых радикальных в мире.

Ограничения во многих регионах не только тщательно контролировались, но и поддерживались куда дольше, чем в других странах — даже когда заболеваемость в полуторамиллиардном Китае стала исчисляться десятками случаев в сутки, страна еще месяц поддерживала режим локдауна.

К лету большинство жестких ограничений сняли, но их место заняли другие профилактические меры.

Датчики на улицах

«Секрет очень прост и связан с очень жесткой дисциплиной. Все меры по контролю остаются в силе и, на мой взгляд, даже усиливаются, потому что усиливают и технологию. Здесь на улице расположены бесконтактные датчики измерения температуры, причем человек сам не замечает, когда под ним или рядом с ним проходит», — рассказывает Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН.

Студенты, посетители любых других массовых мероприятий находятся до сих пор на большом расстоянии друг от друга.

«И самое главное, Китай научился очень быстро купировать новые вспышки заболевания, например, когда совсем недавно в Шанхае было обнаружено, практически в одном районе Шанхая, восемь случаев, тут же туда выезжает бригада, практически оцепляет район, проводит все необходимые мероприятия, поэтому, думаю, никакой там второй волны в Китае не намечается», — уверен эксперт.

Экономика

Тоталитарная противовирусная политика Пекина уже приносит свои плоды. По оценкам Nikkei, в третьем квартале китайская экономика выросла на 5,2% в годовом выражении — ускорение в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом.

Ожидается, что к концу года ВВП страны вернется к докризисным уровням.

COVID-19

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в конце декабря 2019 года в городе Ухань. О том, что коронавирус нового типа начал передаваться между людьми, врачи сообщили 20 января 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19 в мире.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
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