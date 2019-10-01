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1 октября 2°C

Великолепная десятка. Кто мог бы побороться за кресло главы Барнаула

В сентябре altapress.ru провел опрос среди читателей на тему «Каким вы видите мэра Барнаула». С помощью ответов мы составили условный портрет градоначальника, который симпатичен барнаульцам. И хотя депутаты АКЗС приняли решение, что мэра краевой столицы по-прежнему будет выбирать городская Дума, мы собрали список потенциальных кандидатов, которые более-менее подходят под запросы горожан.

Мэрия Барнаула.
Мэрия Барнаула.
Олег Богданов

Что показал опрос барнаульцев

Выяснилось, что горожане хотели бы видеть во главе исполнительной власти предпринимателя, примерно в возрасте от 40 до 50 лет, желательно родившегося в Барнауле. Он должен иметь высшее образование (лучше два) и управленческий опыт работы. Также он должен быть добропорядочным семьянином и не увлекаться чересчур охотой и рыбалкой, которые иногда становятся превыше службы. На основе этого была отобрана десятка претендентов на пост главы Барнаула.

Андрей Макулов, 54 года

Андрей Макулов
Андрей Макулов
Анна Зайкова

Председатель совета директоров «ФорБанка», основатель Института биорегуляции и физиологии человека. Один из самых высокоинтеллектуальных и в то же время открытых бизнесменов Барнаула. Энергичный, коммуникабельный, опытный и принципиальный управленец.

Андрей Иванович родился и вырос в Новокузнецке — это, пожалуй, единственный минус в его биографии. После окончания Сибирского металлургического института еще в советские годы Макулов был направлен по распределению в Барнаул на завод мехпрессов, да так и зацепился за наш регион на всю жизнь.

Более четверти века управляет «ФорБанком», сделав его одним из крупнейших самостоятельных банков в стране. Вместе с тем активно инвестирует в технологии будущего. В основанном Макуловым институте создали и вывели в серийное производство такие препараты для долголетия, как «Неолайф», «Экринол», «Нейрол» и «Необол». В их основе — продукты природного происхождения.

Сергей Приб, 47 лет

Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
Сергей Приб, депутат АКЗС, генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго»
altapress.ru

Генеральный директор «Алтайкрайэнерго», один из лидеров «Единой России» в регионе. Родился и вырос в Казахстане, но с 1996 года работает на Алтае. Окончил сначала Усть-Каменогорский техникум, а затем Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Первое время работал в энергетической системе Заринска, но постепенно стал одним из самых авторитетных бизнесменов в крае в этой отрасли.

Сергей Приб называется одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Барнаула. Его персона устроила бы всех — и «единороссов» и деловые круги Алтая. Но проблема, по нашим данным, в том, что он сам не горит желанием идти на муниципальную службу. Даже свой переход в депутаты АКЗС и далее на пост руководителя фракции «ЕР» в краевом парламенте (в партии Приб уже 13 лет) он назвал «тяжелым и ответственным шагом».

Активно поддерживает реализацию проекта «Тягун» по созданию оздоровительного кластера на востоке в Заринском округе. Жизненный принцип: «Зона комфорта — не моя история». Женат, двое сыновей.

Александр Тайчер, 53 года

Самый богатый и в то же время закрытый от общения со СМИ депутат Гордумы.

Александр Тайчер.
Александр Тайчер.
Олег Богданов.

Единственный из представителей строительной отрасли в этом списке. Александр Тайчер родился в Барнауле, окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Владеет 99% акций инвестиционно-строительной компании «Алгоритм», работает директором ИК «Логика». В Гордуме входит в комитет по городскому хозяйству.

Непубличен. О личной жизни практически ничего неизвестно. Занимается благотворительностью. В августе этого года помог Барнаульскому детскому хору съездить в Швецию и занять там первое место на престижном конкурсе European Choir Games Gothenburg.

Артем Шамков, 30 лет

Гендиректор барнаульского завода АТИ. Самый молодой бизнесмен в десятке потенциальных кандидатов.

Артем Шамков, генеральный директор «Барнаульского завода АТИ»
Артем Шамков, генеральный директор «Барнаульского завода АТИ»
altapress.ru

Окончил знаменитую барнаульскую школу № 42. В 2013 году заслуженно получил диплом экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Управление финансами компаний и финансовыми институтами», а в 2014 году — диплом об окончании Московской юридической академии. Позже прошел обучение в «Сколково».

Карьеру начинал плотником, при этом много и активно участвовал в стройотрядовском движении. С 2013 года трудится на Барнаульском заводе АТИ, где прошел путь от мастера цеха и начальника цеха до коммерческого директора предприятия. В 2015 году стал генеральным директором завода.

Фактически продолжает дело своего отца Юрия Шамкова на родном для себя предприятии, а также помогает ему развивать в Алтайском крае греблю на байдарках и каноэ. Чересчур активен в социальных сетях.

Максим Савинков, 43 года

Основатель и гендиректор компании «СиСорт», ставшей уже определенным промышленно-инновационным брэндом Алтайского края. Пожалуй, один из самых известных предпринимателей Барнаула среднего возраста.

Максим Савинков, гендиректор компании &quot;СиСорт&quot;.
Максим Савинков, гендиректор компании «СиСорт».
Дмитрий Днепровский (СиСорт).

Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». Прошел профессиональную переподготовку в АлтГУ по квалификации «Финансы». Обучался по Президентской программе подготовки управленческих кадров, прошел стажировку в Германии.

В 2013 году создал и возглавил инновационную компанию «СиСорт». которая является разработчиком фотоэлектронных сортировщиков-сепараторов под брэндами «Оптима», «Зоркий», «Оптима new», SmartSort, «Экосорт», «Горизонт». Сегодня его продукция реализуется не только в России, но и во многих странах мира.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается сноубордом. Считает, что главное в работе — «объединить людей и увлечь их за собой». Тогда талантливые люди свернут горы.

Виталий Смокотин, 44 года

Соучредитель и генеральный директор компании «Мартика». Его лозунг: «Быть, а не казаться». В 1999 году с нуля создал компанию, которая сегодня достигла миллиардных оборотов. Иногда «Мартику» называют компанией, выстроенной по классическим учебникам менеджмента.

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями.
Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Предприятие работает на высококонкурентном рынке, выпускает около 450 наименований пластиковой продукции — от прищепок и мисок до ванн и фляг. Большая часть распространяется в европейской части страны.

Виталий Смокотин — большой книголюб. Предпочитает издания по менеджменту, маркетингу, личностному развитию. Рекомендует изучать книги Джима Коллинза, Стивена Кови, Дэвида Аллена и многих других классиков современного менеджмента. Поддерживает федерацию шахмат Алтайского края, считает, что инвестиции в интеллект обязательно окупятся.

Александр Локтев, 31 год

Александр Локтев.
Александр Локтев.
Анна Зайкова

Сын бывшего первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева. Родился и вырос в Барнауле. Окончил сначала экономический факультет Алтайского госуниверситета, а затем юридический факультет того же вуза.

Работает директором «Барнаульского пивоваренного завода» по стратегическому развитию и управлению. Является депутатом Барнаульской гордумы. Активно поддерживает спортивные мероприятия и социальные акции.

С этой целью в 2017 году открыл Фонд социальных проектов Александра Локтева. Миссия — «Объединяем усилия барнаульцев для развития нашего города». Главные принципы — честность, ответственность, компетентность. Охотно идет на контакт со СМИ.

Татьяна Филидова, 39 лет

Татьяна Филидова
Татьяна Филидова
Анна Зайкова

За директором «Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения» (VELES) уже закрепилась слава «леди с железным характером». Татьяна Филидова родилась в Барнауле, окончила Алтайский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения». Работала начальником планово-экономического отдела на заводе по производству металлокаркасной мебели «Алтис», затем финдиректором на предприятии «Машзавод».

Признается, что с детства хотела руководить каким-либо предприятием, потому что по гороскопу Скорпион — «из них получаются хорошие хирурги и руководители». Считает, что фильм «Москва слезами не верит» снимали «вообще с меня».

Работу в должности директора начала с чистки и увольнений, поскольку не хотела работать с людьми, в честность и лояльность которых не верит. Это было жестоко, зато сегодня предприятие опровергает тезис, что сельхозмашиностроения на Алтае больше нет.

Двое детей. Занимается спортом в клубе: «Как все нормальные мальчики, хожу в качалку».

Артем Поломошнов, 45 лет

Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края.
Артем Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края.
Федерация шахмат Алтайского края

Один из топ-менеджеров финансово-промышленной группы «Сибма», президент федерации шахмат Алтайского края. Артем Поломошнов — коренной барнаулец. Окончил школу № 45, затем экономический факультет Алтайского госуниверситета. Кандидат экономических наук.

Работал аналитиком в Сбербанке России, заместителем директора на Барнаульском ликеро-водочном заводе и финансовым директором на комбинате «Меланжист Алтая». После того, как комбинат перешел под контроль «БТК-Групп», Поломошнову пришлось уйти в одну из крупнейших ФПГ в крае. Впрочем, такие специалисты всегда нарасхват.

Очень активно занимается развитием шахмат в регионе и реализацией программы «Шахматы в школе». Но при этом хорошо играет в футбол и активно увлекается боксом. Воспитывает двух дочерей.

Денис Голобородько, 26 лет

Денис Голобородько.
Денис Голобородько.
фракция «Единая Россия»

Родился и вырос в Благовещенке. После школы поступил в Алтайский госуниверситет на юридический факультет. Отличник бакалавриата и магистратуры. Победитель всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции. В 2017 году окончил финансовый университет при Правительстве РФ по направлению финансовый менеджмент.

Денис Голобородько всегда был активным участником Молодежного парламента Алтая и различных молодежных форумов. Несколько раз становился победителем различных конкурсов. Сегодня является представителем Алтайского края в совете молодых законодателей при Совете Федерации РФ, руководит исполкомом Алтайского регионального отделения «Единой России.

Один из самых перспективных политиков в регионе, который пока делает здесь лишь первые самостоятельные шаги.

Напоминаем, сейчас функции главы Барнаула исполняет первый заместитель Вячеслав Франк.

Выборы градоначальника состоятся в конце 2019 года.

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