Великолепная десятка. Кто мог бы побороться за кресло главы Барнаула

В сентябре altapress.ru провел опрос среди читателей на тему «Каким вы видите мэра Барнаула». С помощью ответов мы составили условный портрет градоначальника, который симпатичен барнаульцам. И хотя депутаты АКЗС приняли решение, что мэра краевой столицы по-прежнему будет выбирать городская Дума, мы собрали список потенциальных кандидатов, которые более-менее подходят под запросы горожан.

Что показал опрос барнаульцев

Выяснилось, что горожане хотели бы видеть во главе исполнительной власти предпринимателя, примерно в возрасте от 40 до 50 лет, желательно родившегося в Барнауле. Он должен иметь высшее образование (лучше два) и управленческий опыт работы. Также он должен быть добропорядочным семьянином и не увлекаться чересчур охотой и рыбалкой, которые иногда становятся превыше службы. На основе этого была отобрана десятка претендентов на пост главы Барнаула.

Андрей Макулов , 54 года

Андрей Макулов Анна Зайкова

Председатель совета директоров «ФорБанка», основатель Института биорегуляции и физиологии человека. Один из самых высокоинтеллектуальных и в то же время открытых бизнесменов Барнаула. Энергичный, коммуникабельный, опытный и принципиальный управленец.

Андрей Иванович родился и вырос в Новокузнецке — это, пожалуй, единственный минус в его биографии. После окончания Сибирского металлургического института еще в советские годы Макулов был направлен по распределению в Барнаул на завод мехпрессов, да так и зацепился за наш регион на всю жизнь.

Более четверти века управляет «ФорБанком», сделав его одним из крупнейших самостоятельных банков в стране. Вместе с тем активно инвестирует в технологии будущего. В основанном Макуловым институте создали и вывели в серийное производство такие препараты для долголетия, как «Неолайф», «Экринол», «Нейрол» и «Необол». В их основе — продукты природного происхождения.

Сергей Приб , 47 лет

Сергей Приб , депутат АКЗС , генеральный директор компании «Алтайкрайэнерго» altapress.ru

Генеральный директор «Алтайкрайэнерго», один из лидеров «Единой России» в регионе. Родился и вырос в Казахстане, но с 1996 года работает на Алтае. Окончил сначала Усть-Каменогорский техникум, а затем Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Первое время работал в энергетической системе Заринска, но постепенно стал одним из самых авторитетных бизнесменов в крае в этой отрасли.

Сергей Приб называется одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Барнаула. Его персона устроила бы всех — и «единороссов» и деловые круги Алтая. Но проблема, по нашим данным, в том, что он сам не горит желанием идти на муниципальную службу. Даже свой переход в депутаты АКЗС и далее на пост руководителя фракции «ЕР» в краевом парламенте (в партии Приб уже 13 лет) он назвал «тяжелым и ответственным шагом».

Активно поддерживает реализацию проекта «Тягун» по созданию оздоровительного кластера на востоке в Заринском округе. Жизненный принцип: «Зона комфорта — не моя история». Женат, двое сыновей.

Александр Тайчер , 53 года

Самый богатый и в то же время закрытый от общения со СМИ депутат Гордумы.

Александр Тайчер. Олег Богданов.

Единственный из представителей строительной отрасли в этом списке. Александр Тайчер родился в Барнауле, окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Владеет 99% акций инвестиционно-строительной компании «Алгоритм», работает директором ИК «Логика». В Гордуме входит в комитет по городскому хозяйству.

Непубличен. О личной жизни практически ничего неизвестно. Занимается благотворительностью. В августе этого года помог Барнаульскому детскому хору съездить в Швецию и занять там первое место на престижном конкурсе European Choir Games Gothenburg.

Артем Шамков , 30 лет

Гендиректор барнаульского завода АТИ. Самый молодой бизнесмен в десятке потенциальных кандидатов.

Артем Шамков , генеральный директор «Барнаульского завода АТИ» altapress.ru

Окончил знаменитую барнаульскую школу № 42. В 2013 году заслуженно получил диплом экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по программе «Управление финансами компаний и финансовыми институтами», а в 2014 году — диплом об окончании Московской юридической академии. Позже прошел обучение в «Сколково».

Карьеру начинал плотником, при этом много и активно участвовал в стройотрядовском движении. С 2013 года трудится на Барнаульском заводе АТИ, где прошел путь от мастера цеха и начальника цеха до коммерческого директора предприятия. В 2015 году стал генеральным директором завода.

Фактически продолжает дело своего отца Юрия Шамкова на родном для себя предприятии, а также помогает ему развивать в Алтайском крае греблю на байдарках и каноэ. Чересчур активен в социальных сетях.

Максим Савинков , 43 года

Основатель и гендиректор компании «СиСорт», ставшей уже определенным промышленно-инновационным брэндом Алтайского края. Пожалуй, один из самых известных предпринимателей Барнаула среднего возраста.

Максим Савинков , гендиректор компании «СиСорт». Дмитрий Днепровский ( СиСорт).

Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». Прошел профессиональную переподготовку в АлтГУ по квалификации «Финансы». Обучался по Президентской программе подготовки управленческих кадров, прошел стажировку в Германии.

В 2013 году создал и возглавил инновационную компанию «СиСорт». которая является разработчиком фотоэлектронных сортировщиков-сепараторов под брэндами «Оптима», «Зоркий», «Оптима new», SmartSort, «Экосорт», «Горизонт». Сегодня его продукция реализуется не только в России, но и во многих странах мира.

Женат, воспитывает двоих детей. Увлекается сноубордом. Считает, что главное в работе — «объединить людей и увлечь их за собой». Тогда талантливые люди свернут горы.

Виталий Смокотин , 44 года

Соучредитель и генеральный директор компании «Мартика». Его лозунг: «Быть, а не казаться». В 1999 году с нуля создал компанию, которая сегодня достигла миллиардных оборотов. Иногда «Мартику» называют компанией, выстроенной по классическим учебникам менеджмента.

Виталий Смокотин встретился с молодыми предпринимателями. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Предприятие работает на высококонкурентном рынке, выпускает около 450 наименований пластиковой продукции — от прищепок и мисок до ванн и фляг. Большая часть распространяется в европейской части страны.

Виталий Смокотин — большой книголюб. Предпочитает издания по менеджменту, маркетингу, личностному развитию. Рекомендует изучать книги Джима Коллинза, Стивена Кови, Дэвида Аллена и многих других классиков современного менеджмента. Поддерживает федерацию шахмат Алтайского края, считает, что инвестиции в интеллект обязательно окупятся.

Александр Локтев , 31 год

Александр Локтев. Анна Зайкова

Сын бывшего первого вице-губернатора Алтайского края Сергея Локтева. Родился и вырос в Барнауле. Окончил сначала экономический факультет Алтайского госуниверситета, а затем юридический факультет того же вуза.

Работает директором «Барнаульского пивоваренного завода» по стратегическому развитию и управлению. Является депутатом Барнаульской гордумы. Активно поддерживает спортивные мероприятия и социальные акции.

С этой целью в 2017 году открыл Фонд социальных проектов Александра Локтева. Миссия — «Объединяем усилия барнаульцев для развития нашего города». Главные принципы — честность, ответственность, компетентность. Охотно идет на контакт со СМИ.

Татьяна Филидова , 39 лет

Татьяна Филидова Анна Зайкова

За директором «Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения» (VELES) уже закрепилась слава «леди с железным характером». Татьяна Филидова родилась в Барнауле, окончила Алтайский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения». Работала начальником планово-экономического отдела на заводе по производству металлокаркасной мебели «Алтис», затем финдиректором на предприятии «Машзавод».

Признается, что с детства хотела руководить каким-либо предприятием, потому что по гороскопу Скорпион — «из них получаются хорошие хирурги и руководители». Считает, что фильм «Москва слезами не верит» снимали «вообще с меня».

Работу в должности директора начала с чистки и увольнений, поскольку не хотела работать с людьми, в честность и лояльность которых не верит. Это было жестоко, зато сегодня предприятие опровергает тезис, что сельхозмашиностроения на Алтае больше нет.

Двое детей. Занимается спортом в клубе: «Как все нормальные мальчики, хожу в качалку».

Артем Поломошнов , 45 лет

Артем Поломошнов , президент Федерации шахмат Алтайского края. Федерация шахмат Алтайского края

Один из топ-менеджеров финансово-промышленной группы «Сибма», президент федерации шахмат Алтайского края. Артем Поломошнов — коренной барнаулец. Окончил школу № 45, затем экономический факультет Алтайского госуниверситета. Кандидат экономических наук.

Работал аналитиком в Сбербанке России, заместителем директора на Барнаульском ликеро-водочном заводе и финансовым директором на комбинате «Меланжист Алтая». После того, как комбинат перешел под контроль «БТК-Групп», Поломошнову пришлось уйти в одну из крупнейших ФПГ в крае. Впрочем, такие специалисты всегда нарасхват.

Очень активно занимается развитием шахмат в регионе и реализацией программы «Шахматы в школе». Но при этом хорошо играет в футбол и активно увлекается боксом. Воспитывает двух дочерей.

Денис Голобородько , 26 лет

Денис Голобородько. фракция «Единая Россия»

Родился и вырос в Благовещенке. После школы поступил в Алтайский госуниверситет на юридический факультет. Отличник бакалавриата и магистратуры. Победитель всероссийской студенческой олимпиады по юриспруденции. В 2017 году окончил финансовый университет при Правительстве РФ по направлению финансовый менеджмент.

Денис Голобородько всегда был активным участником Молодежного парламента Алтая и различных молодежных форумов. Несколько раз становился победителем различных конкурсов. Сегодня является представителем Алтайского края в совете молодых законодателей при Совете Федерации РФ, руководит исполкомом Алтайского регионального отделения «Единой России.

Один из самых перспективных политиков в регионе, который пока делает здесь лишь первые самостоятельные шаги.

Напоминаем, сейчас функции главы Барнаула исполняет первый заместитель Вячеслав Франк.

Выборы градоначальника состоятся в конце 2019 года.