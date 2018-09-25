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Верховный суд разрешил прекращать дела об экстремизме на стадии следствия

Суды могут прекращать на ранней стадии расследование по необоснованно возбужденным делам экстремистской направленности, сообщает «Интерфакс».

Суд над Марией Мотузной в Барнауле.
Суд над Марией Мотузной в Барнауле.
Анастасия Корягина, altapress.ru

«Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», — сказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Это позволит не загружать судебную систему делами, в которых нет состава преступления.

На международном юридическом форуме Лебедев отметил, что за три года число дел о публикациях экстремистской направленности в соцсетях увеличилось: «Было больше сотни два года назад, сейчас 500. Нас это обеспокоило», пишет polit.ru.

Ранее пленум ВС РФ постановил, что публикацию пользователей соцсетей нужно оценивать, исходя из размера аудитории, намерения на возбуждение ненависти и вражды, контекста размещения публикации.

Экстремизм в Барнауле

В Барнауле рассматривается дело Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

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