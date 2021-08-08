Вернем стахановцев. Депутат-коммунист предложил увеличить рабочую неделю в России

Чтобы поднять российскую экономику, нужно увеличить рабочую неделю. К такому выводу пришел первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его мнению, в России невозможно сделать четырехдневную рабочую неделю, как это сделали в ряде других стран, увеличив тем самым работоспособность наемных сотрудников.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке», — заявил парламентарий журналистам.

Его позицию не поддерживает глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, пишут «Известия». Он сообщил, что вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней при сохранении заработной платы активно обсуждается с участием профсоюзов.

Шмаков считает, что нужно говорить о 35-, о 36-часовой рабочей неделе или по-другому строить производственные графики. Например, ввести вместо восьмичасового рабочего дня десятичасовой, но с тремя выходными в неделю.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что министерство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его словам, «своего рода альтернативой» может стать удаленная работа или фриланс.