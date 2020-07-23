«Верный пехотинец»: Путин по телефону присвоил Кадырову звание генерал-майора

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал глава Чечни. По его словам, он принял известие по уставу — «по стойке смирно».

«Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие», — написал Кадыров.

Он также добавил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию.