Весь день, наверно, голодный. Евгений Ройзман, у которого нет диеты, показал содержимое своего рюкзака

Журналисты поинтересовались у Ройзмана, удовлетворила ли его мера пресечения. Напомним, суд освободил экс-мэра из-под стражи, но назначил «запрет определенных» действий.
В частности, ему нельзя контактировать с остальными участниками дела (кроме следователя), выезжать за город, а также пользоваться телефоном и интернетом.
«Мера пресечения очень сильно снижена. Судья удовлетворил ходатайство следователя частично», — сказал он.
— Как-то поменяется ваша жизнь?
— У нас есть несколько вопросов, на которые пока никто не может ответить, — прокомментировал Ройзман.
Что у Ройзмана в рюкзаке
Издание опубликовало ролик, на котором видно, что лежит в рюкзаке бывшего мэра Екатеринбурга.
Он продемонстрировал полиэтиленовый пакет с сухим пайком.
— Что там? Тушенка? — поинтересовался корреспондент.
— Там не тушенка, а непонятно что. Я не разбираюсь.
У Евгения Ройзмана также спросили: «А вы кушали сегодня?»
— Нет.
— То есть весь день голодный?
— Мне нормально, чего уж…
— А у вас диета есть?
— Да какая диета! Нет у меня никакой диеты.
На прощание Ройзман подарил паек журналистам на память: «Хоть посмотрите, что это».
Ранее Евгения Ройзмана задержали по обвинению в дискредитации российской армии. Подробнее о произошедшем — в нашем материале.