27 августа
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Политика

Весь день, наверно, голодный. Евгений Ройзман, у которого нет диеты, показал содержимое своего рюкзака

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, ранее задержанный по подозрению в дискредитации российской армии, показал содержимое своего рюкзака. Об этом сообщает e1.ru.

Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
СС0

Журналисты поинтересовались у Ройзмана, удовлетворила ли его мера пресечения. Напомним, суд освободил экс-мэра из-под стражи, но назначил «запрет определенных» действий.

В частности, ему нельзя контактировать с остальными участниками дела (кроме следователя), выезжать за город, а также пользоваться телефоном и интернетом.

«Мера пресечения очень сильно снижена. Судья удовлетворил ходатайство следователя частично», — сказал он.

— Как-то поменяется ваша жизнь?
— У нас есть несколько вопросов, на которые пока никто не может ответить, — прокомментировал Ройзман.

Что у Ройзмана в рюкзаке

Издание опубликовало ролик, на котором видно, что лежит в рюкзаке бывшего мэра Екатеринбурга.

Он продемонстрировал полиэтиленовый пакет с сухим пайком.

— Что там? Тушенка? — поинтересовался корреспондент.
— Там не тушенка, а непонятно что. Я не разбираюсь.

У Евгения Ройзмана также спросили: «А вы кушали сегодня?»

— Нет.
— То есть весь день голодный?
— Мне нормально, чего уж…
— А у вас диета есть?
— Да какая диета! Нет у меня никакой диеты.

Хлеб, голод.
Хлеб, голод.
СС0

На прощание Ройзман подарил паек журналистам на память: «Хоть посмотрите, что это».

Ранее Евгения Ройзмана задержали по обвинению в дискредитации российской армии. Подробнее о произошедшем — в нашем материале.

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