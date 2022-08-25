Евгения Ройзмана освободили из-под стражи в зале суда

Соответствующее решение принято по ходатайству следствия, которое не увидело причин выбирать арест в качестве меры пресечения.
Как и просила сторона обвинения, Ройзману назначен «запрет определенных действий». То есть ему нельзя общаться с другими участниками дела (кроме следователя) и выезжать за пределы города.
Ранее Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Признаки преступления нашли в одном из роликов на YouTube-канале общественника. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, о задержании Ройзмана высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, с арестованным политиком у него «непростые отношения», однако тот все-таки заслуживает уважения и справедливости, «как любой человек».