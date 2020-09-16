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Политика

Ветеран чеченской войны потребовал возбудить дело на кавказцев, мывших обувь святой водой

Ветеран чеченской войны, лидер движения «За Отечество!» Иван Отраковский попросил Следственный комитет возбудить дело против кавказцев, которые мыли обувь святой водой из источника при православном храме Христа Спасителя в Калининграде.

В храме Христа Спасителя, Калининград.
В храме Христа Спасителя, Калининград.
soborkld.ru

От лица своего объединения мужчина потребовал наказать причастных к инциденту по статье 148 УК РФ («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), пишет znak.com.

«Иначе я со своими братьями, боевыми ветеранами, боевыми казаками выйдем к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ. Надо — на Красную площадь выйдем», — сказал Отраковский.

Помимо прочего, Отраковский призывает сторонников подписаться под обращением в силовые ведомства с требованием провести своевременное и полноценное расследование инцидента.

Об этой инициативе уже знают все ветеранские организации и казачьи общины, которые также могут выйти на протест, отметил ветеран, пишет Lenta.ru.

Ветеран сообщил, что недавно посетил пять республик Северного Кавказа, и назвал местных жителей прекрасными людьми.

«Так почему всякая гниль и негодяи приезжают сюда, или их сюда присылают?», — возмутился он.

Отраковский добавил, что в Калининграде его сторонники уже проводят собственное расследование по факту инцидента. По их данным, к произошедшему причастны не чеченцы, а дагестанцы. Трое из них солдаты-срочники, еще двое — контрактники, все в тот день самовольно покинули часть.

Комментарий Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.

«Мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошел волной по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы», — написал Кадыров.

При этом глава Чечни оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности».

В Чечне

Между тем депутат парламента Чечни Хож-Ахмед Неттиев в рамках исполнения поручения спикера законодательного органа Магомеда Даудова провел встречу с коллективом и учащимися Шалинского государственного колледжа.

Парламентарий рассказал участникам встречи о необходимости соблюдения канонов Ислама, национальных традиций и обычаев и призвал молодых людей вести себя достойно, где бы они не находились. Помнить о том, что они являются мусульманами и представителями чеченского народа.

Что произошло

В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика.

Участник видео по имени Расул позже извинился. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех с видео.

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