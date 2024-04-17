Вход на Красную площадь закрыли. Причины

Это связано с подготовкой к параду Победы 9 мая, сообщает ТАСС.
Сотрудники полиции объявляют об этом в мегафоны, указывает bfm.ru.
Возможно, площадь закрыли из-за церемонии вступления в должность президента РФ Владимира Путина. Которая состоится 7 мая.
В августе прошлого года Красную площадь также закрывали для посетителей. Это произошло 24 августа. Причем "Исторический музей" работал. И пресс-центр сообщил, через какие входы можно туда попасть. Также из музея на Красной площади эвакуировали 200 человек из-за сообщений о минировании.
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