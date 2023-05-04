Песков дал новые комментарии по поводу атаки беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин выступит на предстоящем параде, и раскрыл новые подробности прошедшей атаки на Кремль, сообщает ТАСС.

Как заявил представитель Кремля, президент традиционно выступит на Параде Победы на Красной площади.

Песков рассказал, что Путин спокойно отреагировал на атаку. По словам пресс-секретаря, президент сохраняет спокойствие в экстремальных ситуациях.

Также Песков раскрыл, кто стоит за атакой на кремлевскую резиденцию Путина. Он заявил, что США указывают Украине, что делать, а они уже выполняют приказ.

"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал он.

Напомним, что ночью 3 мая дроны попытались атаковать Кремль. В соцсетях выложили видео предположительной атаки. Однако пресс-секретарь Зеленского заявил о непричастности Украины к атаке.

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