4 мая
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Политика

Песков дал новые комментарии по поводу атаки беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин выступит на предстоящем параде, и раскрыл новые подробности прошедшей атаки на Кремль, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Как заявил представитель Кремля, президент традиционно выступит на Параде Победы на Красной площади.

Песков рассказал, что Путин спокойно отреагировал на атаку. По словам пресс-секретаря, президент сохраняет спокойствие в экстремальных ситуациях.

Также Песков раскрыл, кто стоит за атакой на кремлевскую резиденцию Путина. Он заявил, что США указывают Украине, что делать, а они уже выполняют приказ.

"Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — сказал он.

Напомним, что ночью 3 мая дроны попытались атаковать Кремль. В соцсетях выложили видео предположительной атаки. Однако пресс-секретарь Зеленского заявил о непричастности Украины к атаке.

Ранее мы рассказывали про сообщения о покушениях на Путина и что заявляли официальные лица.

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