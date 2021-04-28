«Вы выстояли»: Ирина Солнцева тепло поздравила работников скорой помощи с профессиональным праздником

28 апреля работники скорой медицинской помощи в России получают поздравления с профессиональным праздником. Теплые слова в адрес медиков звучат и в Алтайском крае.

Перед началом утренней смены сотрудников скорой помощи Барнаула поздравил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он подчеркнул, что здравоохранение трудно представить без службы скорой помощи. Особенно в тяжелом 2020 году на медиков легла колоссальная нагрузка — за всю историю службы трудно вспомнить такое количество обращений

«Только по Барнаулу приходилось обслуживать до 2500 вызовов. И это в то время, когда формировался общий иммунитет и болели все, не исключая медицинских работников. Ситуацию спасло ваше огромнейшее чувство долга. Спасибо и с праздником!» — сказал министр.

От имени Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» со словами благодарности обратилась заместитель руководителя фракции «Единая Россия», кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева.

«Вы взяли на себя такой важный труд, такой удар на себя приняли в прошлом году, что мало кто выдержит. А вы выстояли. Знаю по себе, когда случается беда, вас ждут, как ангелов. Верят в то, что, что бы ни случилось, вы приедете и спасете. И вы спасаете. Низкий вам поклон за ваш труд, доброту и отзывчивость, за, действительно, Скорую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается!» — обратилась к медикам Солнцева.

В Алтайском крае праздник с 2021 года официально отмечают все станции скорой помощи региона. В Барнауле, Бийске и Рубцовске 28 апреля чествуют выдающихся работников.

С профессиональным праздником медработников поздравил секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко.

«Важно, чтобы система оказания скорой помощи продолжала эффективно работать. Это необходимо для одной главной цели — сохранения здоровья жителей нашего края. Особые слова благодарности — ветеранам, которые десятилетия проработали в службе скорой помощи» — отметил он.

Добавим, что волонтеры и активисты «Единой России», участники предварительного голосования, а также депутаты различных уровней также подключаются к поздравлению сотрудников скорой помощи во всех регионах России.