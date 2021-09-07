Лицо с агитки. Почему избирательная кампания-2021 на Алтае заставляет думать о голосовании ногами

Менее двух недель остается до выборов депутатов Государственной Думы и нового созыва Алтайского краевого Законодательного собрания. При этом, как представляется, уровень политической активности в регионе не совсем соответствует масштабу предстоящей выборной кампании. Так ли это на самом деле и почему в канун 19 сентября больше думается не о руках, а о ногах избирателей — в материале altapress.ru.

«Перекос лица не убеждает»

То, что большие выборы на подходе, жители Алтайского края могут понять, просто разъезжая по улицам своих городов и сел — повсюду видны баннеры и билборды с символикой разных партий и лицами, их представляющими.

Если же вы домосед, то грядущие выборы способны напомнить о себе и по месту вашего жительства — почтовые ящики зачастую ломятся от политической полиграфической продукции. Здесь и напоминания о том, что 17 — 19 сентября состоится голосование, и лица людей, претендующих на попадание либо в федеральный, либо в краевой законодательный орган.

Факт Агитационный период продлится до 00:00 17 сентября. Сами выборы в Госдуму и АКЗС пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Впрочем, как отмечают эксперты, содержание всех этих «бумажек» — больших или маленьких — способно оставить в недоумении.

Михаил Литвинов,

политолог:

Сейчас в полной мере развернулась визуальная агитационная компания, в почтовые ящики поступает множество бумажной продукции. С баннеров и билбордов на нас смотрят различные лица. Но это напоминает что-то из Жванецкого, который говорил: «Перекос лица не убеждает».

По словам собеседника, при взгляде на разного рода «агитки» не совсем понятно, что конкретно партии и отдельные их представители хотят донести до избирателя.

«Складывается впечатление, что все они молчат, как партизаны. Потому что в большинстве своем предвыборные слоганы не несут в себе какого-то реального наполнения. Программы и инициативы остаются неясными избирателю. И совершенно непонятно, что в итоге людям пытаются сказать», — добавляет политолог.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

А есть ли выборы?

На однообразие нынешней избирательной кампании в регионе указывает и политолог Константин Лукин.

Константин Лукин,

политолог:

Если в 2016 году мы говорили о том, что выборов, как таковых, в Алтайском крае не было, то в 2021 году эта тенденция заметна еще сильнее. Одни баннеры и АПМ (агитационно-пропагандистские материалы. — Прим. ред.) трудно назвать полноценной избирательной кампанией.

По оценкам эксперта, сейчас хоть какая-то активность заметна только со стороны «Единой России» и КПРФ. Первые, как отмечает собеседник, продолжают доходить до избирателя, позиционируя себя как партию понятных и конкретных дел, а вторые — презентуя свою работу в качестве главной оппозиционной силы.

Факт Общая сумма, которую потратят на подготовку ко дням голосования в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей. Более 272 млн рублей регион получит из федерального бюджета на проведение выборов депутатов Госдумы. Еще 251 млн рублей выделили на выборы в региональный парламент из краевой казны. В 2016 году Алтайский край потратил на выборы в АКЗС 150 млн рублей. В этом году траты увеличились из-за подорожания товаров и услуг, а также в связи с трехдневным голосованием.

Приятная экономия

Столь вялое развитие предвыборных перипетий в Алтайском крае эксперты склонны объяснять несколькими факторами.

По мнению политолога Сергея Асеева, не обошлось в данном случае и без влияния пандемии коронавируса, которая так или иначе существенно определяет фон политической кампании.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Сергей Асеев,

политолог:

Текущая ковидная ситуация отметилась тем, что предвыборная кампания проходит в режиме экономии ресурсов. Акценты, в первую очередь, делаются на федеральную повестку, на фамилии узнаваемых кандидатов-списочников, а вот массовые агитационные мероприятия по большому счету сжаты и свернуты.

При этом, по словам эксперта, сами кандидаты вполне положительно восприняли такие внешние условия, при которых кампанию можно провести в режиме серьезной экономии финансовых ресурсов.

О проведении политической гонки в условиях ограниченных ресурсов склонен говорить и Константин Лукин.

При этом собеседник отмечает, что основных игроков предвыборной кампании это устраивает, поскольку в целом все главные партийные субъекты так или иначе, по его словам, готовы сохранить статус кво.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

А из этого, как подчеркивает эксперт, проистекает то, что главным действующим лицом выборов по-прежнему остается правящая партия.

Константин Лукин,

политолог:

По большому счету, текущая кампания представляет собой борьбу «Единой России» со своим антирейтингом.

Факт Выборы депутатов Госдумы и АКЗС пройдут в условиях соблюдения мер предосторожности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Закуплены маски и перчатки для участников процесса голосования. Также предусмотрены одноразовые пакеты для избирателей, в которых будут вложены все необходимые атрибуты для голосования.

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Ногами или руками?

Что же касается прогнозируемых поведенческих реакций избирателей на предстоящих выборах, то, по мнению Михаила Литвинова, очень может статься, что люди ответят на вялую политическую кампанию голосованием ногами.

Михаил Литвинов,

политолог:

Каждый раз, когда у нас ведется избирательная кампания, хочется спросить, что делается для того, чтобы люди получили мотивацию, встали с дивана, оторвались от огорода или от каких-то других дел и пришли исполнить свой гражданский долг? В нынешних условиях ответа на этот вопрос я не нахожу, а поэтому предполагаю, что в итоге избиратель проголосует ногами и просто найдет себе занятие поинтереснее, чем выборы.

Сергей Асеев, в свою очередь, воздерживается от предварительных прогнозов относительно активности избирателей на предстоящих выборах, отмечая что в любом случае «явку можно будет констатировать постфактум».

Предвыборная агитация-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

А вот Константин Лукин уверен, что в конечном итоге все будет зависеть в любом случае от избирателя. По его словам, если о глобальных изменениях политического дисбаланса речи не идет, то на отдельных территориях в любом случае будут сюрпризы.

«Мы ожидаем, что „Единая Россия“ может получить меньше на одномандатных округах на выборах АКЗС, чем в 2016 году. Кроме того, возможны сюрпризы в таких протестных городах, как Бийск и Рубцовск. Причем, здесь, судя по всему, люди могут голосовать не по принципу „за“, а по принципу „против“», — считает собеседник.