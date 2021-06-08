Выборы-2021. Дмитрий Медведев может не войти в федеральный список «Единой России»

Федеральная часть списка «Единой России» впервые с 2007 года может состоять из нескольких человек, а не из одного.

Решения еще не приняты, однако не во всех вариантах присутствует председатель партии Дмитрий Медведев. Таким образом, он может быть и не включен в этот список, заявил источник РБК.

Планируется сделать лидером не одного человека, а нескольких. Это основной сценарий, который рассматривают в Кремле.

Федеральная часть списка единороссов в последний раз состояла из нескольких человек в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова. В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев.

Кроме того, заметил источник издания, что обсуждается вариант невключения Медведева в список партии.

«Во-первых, его лидерство сейчас не прибавило бы ЕР с точки зрения рейтинга; во-вторых, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать «ненужные разговоры и обсуждения», — заявил источник.

Опрос

По данным ВЦИОМа на 31 мая, о доверии председателю партии заявили 23,3% опрошенных, о недоверии — 66,6% в закрытом варианте опроса, пишет News.ru. В то же время в открытом варианте респонденты отметили, что из них Медведеву доверяют 2,1% граждан, не доверяют 12,1%.