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Политика

Выборы в три дня и во дворе. Как и где россияне будут голосовать по новому закону

21 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который предусматривает возможность проведения выборов на протяжении нескольких дней. Но не более трех. Рассказываем, что это значит и как это работает.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Голосовать можно три дня?

В течение 10 дней после официальной публикации о назначении выборов избирательная комиссия будет принимать решение о возможности проведения голосования в несколько дней. После этого запрещается изменять решение о количестве дней голосования.

Таким образом, избирательный формат, опробованный во время пандемии, станет обычной практикой. У человека появится возможность выбрать день, в который ему удобнее прийти на избирательный участок и оставить свой голос.

Дополнительные возможности

В период трехдневного голосования можно воспользоваться дополнительными возможностями реализации избирательных прав.

Так, проголосовать можно будет вне предназначенного для этого помещения на территориях и в местах, которые пригодны к оборудованию для проведения голосования. Например, на придомовых территориях, на территориях общего пользования и других местах.

Также голосование с использованием дополнительных возможностей предлагается предусмотреть группам избирателей и участникам референдума, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и где затруднено транспортное сообщение.

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

Возможно ли досрочное голосование?

Новый закон о трехдневном голосовании не предусматривает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям и досрочное голосование.

Когда будут считать голоса?

Подсчет голосов избирателей начнется сразу же после окончания времени голосования в последний из назначенных дней.

Кто может стать наблюдателем?

Наблюдателями могут стать только граждане, которые зарегистрированы на той территории, где пройдут выборы или референдум. Также их количество вырастет пропорционально количеству дней голосования.

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