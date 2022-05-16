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Политика

Выдавший себя за Ким Чен Ына мужчина сорвал избирательную кампанию в Австралии

Мужчина, выдававший себя за северокорейского лидера Ким Чен Ына, сорвал избирательную кампанию в Австралии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

Он ворвался на мероприятие, на котором присутствовали премьер-министр Скотт Моррисон и депутат Глэдис Лю, сообщает Associated Press.

Человек — позже представился под сценическим псевдонимом Говард Икс — начал беседу с собравшимися журналистами.

«Большое вам спасибо. Глэдис Лю — кандидат от коммунистов в Австралии», — сказал он, прежде чем его прервал помощник Моррисона.

«Извините меня, вам придется уйти. Это самая оскорбительная вещь, которую я когда-либо видел в предвыборной кампании», — сказал помощник премьер-министра Ник Криви.

Говард Икс ответил: «Извините меня, вы не указываете верховному лидеру, что делать. Я поддерживаю Глэдис Лью».

Вскоре после этого провокатор покинул мельбурнскую площадку.

Глэдис Лю сказала, что она сосредоточена на достижении результатов для сообществ Мельбурна, которые она представляет.

«Я не буду отвлекаться на своих оппонентов и их грязную тактику», — сказала она.

Срыв, как предполагается, был организован кандидатом в сенат штата Квинсленд Дрю Павлоу, который ранее заявил в социальных сетях, что он был хорошим другом Говарда Икса.

Выборы в Австралии состоятся 21 мая, а досрочное голосование началось на этой неделе.

О провокаторе

Говард Икс хорошо известен своим подражанием Ким Чен Ыну. В 2018 году он был задержан и допрошен, когда прибыл в Сингапур за несколько дней до саммита между северокорейским лидером и президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Интерфакс».

Его настоящее имя Ли Говард Хо Вун.

Полиция уже допросила провокатора.

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