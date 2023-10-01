Видео из последней поездки Евгения Пригожина в Африку появилось в соцсетях

В соцсети появилось видео из последней поездки в Африку экс-главы ЧВК "Вагнер", сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина» .

В ролике можно заметить командира ЧВК Дмитрия Уткина.

В видео присутствовал нынешний командир «Вагнера» — Антон Елизаров с позывным Лотос.

Первая часть видео размещалась ранее, напоминает Газета.Ru.

Авиакатастрофа

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области. На месте авиакатастрофы Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили 10 тел погибших и бортовые самописцы самолета.

Между тем специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали.