Видеообращение к Евросовету. Тихановская попросила не признавать итоги выборов в Белоруссии

Прошедшие в республике 9 августа, не были честными и прозрачными, а их результаты были сфальсифицированы, уверена Тихановская.

Люди, которые вышли на улицы в Белоруссии, чтобы защитить свое право голоса, были избиты и посажены в тюрьму. Десятки пострадали в ходе применения силы властями, по меньшей мере два человека погибли, заявила Тихановская. И это, по ее словам, происходит в самом центре Европы.

Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать итоги выборов президента в Белоруссии. Действующий глава республики Александр Лукашенко «потерял всякую легитимность в наших глазах и во всем мире», отметила кандидат.

Она обратилась к ЕС с просьбой поддержать устремления созданного в республике Национального координационного совета с целью мирной передачи власти.

Это обращение прозвучало перед экстренным саммитом глав ЕС 19 августа, пишет bfm.ru. На нем будет обсуждаться дальнейшая стратегия по Белоруссии. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Европейский совет — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа — сразу после выборов президента страны.

В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда (СЛО) «Россия», свидетельствуют данные авиасервиса Flightradar24.

В открытых источниках указано, что эксплуатантом Ту-214ВПУ является СЛО «Россия». По словам источника «Бизнес Online», аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как «высотный пункт управления», и якобы используется для полетов руководства ФСБ России.

Это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший в Белоруссию за последнюю неделю и привлекший внимание прессы.