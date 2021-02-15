Выходец из «Алтайавтодора» стал министром регионального развития Республики Алтай

К исполнению обязанностей новый руководитель приступает с 15 февраля.
Прежний министр регионального развития Олег Пьянков ушел в отпуск с последующим увольнением.
Константин Зорий в 2005 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
Трудовую деятельность в дорожной отрасли начал в ГУП «Новоалтайское ДСУ-7» помощником мастера строительных и монтажных работ.
В 2007 году начал работать в «Алтайавтодор», где прошел путь от инженера центральной строительной лаборатории до заместителя начальника управления по строительству, качеству и техническим вопросам.
С мая 2019 года Константин Зорий возглавлял «Горно-Алтайавтодор».