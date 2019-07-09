«Википедия» вычислила авторов, которые глянцевали биографии сибирских губернаторов, в том числе Томенко

Русскоязычное сообщество «Википедии» вычислило и забанило семь связанных между собой аккаунтов пользователей, которые вносили позитивные правки в статьи о чиновниках и критические — об оппозиции и независимых журналистах. В том числе они вносили в биографии сибирских губернаторов позитивные сведения, пишет Тайга.инфо .

Сооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов вычислил сообщество из 12 редакторов русскоязычной «Википедии», которые вносили негативные правки в статьи об оппозиции и независимых СМИ и хвалебные — в статьи о представителях власти. Его догадки подтвердил вердикт чекьюзеров — пользователей, имеющих доступ к просмотру действий участников сообщества. Они также указали, что некоторые редакторы имели пароли от аккаунтов друг друга. В результате «Википедия» заблокировала семь учетных записей, написала «Медуза».

Конкретных людей, стоящих за этими аккаунтами, установить не удалось, но один из них связали с Сергеем Нестеровичем — создателем «русской энциклопедии» «Традиция». Он отрицает свою причастность.

Из забаненных редакторов правки в статьи о сибирских губернаторах вносили трое пользователей: Oldfishkeeper, Tonnay-Charente и Иван Кучеров. Они писали, что главы регионов ведут здоровый образ жизни и воспитывают семью, а назначенные Путиным врио губернаторов показывают высокую эффективность.

В статью о Викторе Томенко, губернаторе Алтайского края, Tonnay-Charente добавил информацию о том, что глава региона познакомился с супругой в 19 лет (на самом деле в 17) и занимался баскетболом с министром энергетики РФ Александром Новаком (это правда).

«Эксперты называют главными чертами стиля руководства Томенко кропотливость, дотошность, корректность и методичность (сказывается бухгалтерское прошлое). От подчинённых требует конкретности, точности и отчетности. В короткий срок погасил межэлитные конфликты в регионе», — такую правку о Томенко внес редактор Oldfishkeeper.

Он также добавил информацию об уровне доверия Томенко и его рейтинге цитируемости. Другой редактор из сообщества Иван Кучеров указал в биографии алтайского губернатора, что тот прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих воевавших предков (это правда).

Анонимные авторы вписывали также положительные данные о врио глав Республики Алтай, Забайкальского края, о губернаторах Тувы, Бурятии, Хакассии, Красноярского края, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей.