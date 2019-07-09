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Политика

«Википедия» вычислила авторов, которые глянцевали биографии сибирских губернаторов, в том числе Томенко

Русскоязычное сообщество «Википедии» вычислило и забанило семь связанных между собой аккаунтов пользователей, которые вносили позитивные правки в статьи о чиновниках и критические — об оппозиции и независимых журналистах. В том числе они вносили в биографии сибирских губернаторов позитивные сведения, пишет Тайга.инфо.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов вычислил сообщество из 12 редакторов русскоязычной «Википедии», которые вносили негативные правки в статьи об оппозиции и независимых СМИ и хвалебные — в статьи о представителях власти. Его догадки подтвердил вердикт чекьюзеров — пользователей, имеющих доступ к просмотру действий участников сообщества. Они также указали, что некоторые редакторы имели пароли от аккаунтов друг друга. В результате «Википедия» заблокировала семь учетных записей, написала «Медуза».

Конкретных людей, стоящих за этими аккаунтами, установить не удалось, но один из них связали с Сергеем Нестеровичем — создателем «русской энциклопедии» «Традиция». Он отрицает свою причастность.

Из забаненных редакторов правки в статьи о сибирских губернаторах вносили трое пользователей: Oldfishkeeper, Tonnay-Charente и Иван Кучеров. Они писали, что главы регионов ведут здоровый образ жизни и воспитывают семью, а назначенные Путиным врио губернаторов показывают высокую эффективность.

В статью о Викторе Томенко, губернаторе Алтайского края, Tonnay-Charente добавил информацию о том, что глава региона познакомился с супругой в 19 лет (на самом деле в 17) и занимался баскетболом с министром энергетики РФ Александром Новаком (это правда).

«Эксперты называют главными чертами стиля руководства Томенко кропотливость, дотошность, корректность и методичность (сказывается бухгалтерское прошлое). От подчинённых требует конкретности, точности и отчетности. В короткий срок погасил межэлитные конфликты в регионе», — такую правку о Томенко внес редактор Oldfishkeeper.

Он также добавил информацию об уровне доверия Томенко и его рейтинге цитируемости. Другой редактор из сообщества Иван Кучеров указал в биографии алтайского губернатора, что тот прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретами своих воевавших предков (это правда).

Анонимные авторы вписывали также положительные данные о врио глав Республики Алтай, Забайкальского края, о губернаторах Тувы, Бурятии, Хакассии, Красноярского края, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей.

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