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Виктор Томенко: «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании должна работать слаженно и конструктивно

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 сентября встретился с депутатами от «Единой России», которые победили на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание. Встреча прошла в Парламентском центре.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Источник фото: пресс-служба Правительства

Глава региона поздравил вновь избранных депутатов с победой, оценил прошедшие выборы и высказался о совместной дальнейшей работе.

«Выборы для представителей партии „Единая Россия“ были непростыми, особенно конкурентной оказалась борьба за голоса на округах, на части из них разрыв был минимальным как за, так и против наших однопартийцев. В нынешнем созыве у партии будет меньше голосов, чем в прошлом, но она по-прежнему остаётся крупнейшей силой в АКЗС. Поэтому фракции нужно будет сплотиться и настроиться на консолидированную работу. Правительство региона продолжит самое конструктивное взаимодействие с фракцией „Единая Россия“ и всем краевым парламентом», — отметил Виктор Томенко.

Напомним, на выборах в Законодательное собрание Виктор Томенко возглавлял краевую часть партийного списка «Единой России». В ближайшее время он направит в избирательную комиссию заявление об отказе от мандата, который перейдет главному врачу Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезированию Владимиру Пелеганчуку, возглавлявшему тергруппу № 6.

На встрече в Парламентском центре единороссы также обсудили состав организационного комитета первого собрания фракции. Оно пройдет в ближайшее время.

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