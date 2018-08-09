Виктор Томенко: Мы ищем возможности для повышения эффективности нашей работы, используя все современные достижения ИТ-технологий

Врио Губернатора Алтайского края Виктор Томенко 8 августа обсудил с ИТ-специалистами основные проблемы, специфику, достижения и традиции отрасли, перспективные направления реализации в регионе приоритетного национального проекта «Цифровая экономика». В обсуждении приняли участие руководители ведущих ИТ-компаний, ректоры АлтГТУ Андрей Марков и АлтГУ Сергей Землюков, представители Минэкономразвития, Минсельхоза и Минобрнауки Алтайского края, Алтайкомсвязи. Представители ИТ-отрасли и вузов представили Виктору Томенко прорывные проекты, которые могут дать импульс социально-экономическому развитию региона.

Виктор Томенко,

подчеркнул врио Губернатора края:

— Понятие «цифровая экономика» достаточно новое, но в то же время комплексное и сложное. Оно подразумевает, что все современные достижения развития цифровых и информационных технологий, достижения в области связи, переработки, хранения, передачи информации используются во всех областях жизни, начиная от бытовых и заканчивая сферой высоких научных исследований или сложных технологических производств и процессов. Сегодня информационные технологии пронизывают всю нашу жизнь. Любые действия, привычные каждому человеку, предприятию или хозяйству, так или иначе вовлечены в использование результатов работы в космосе, беспроводных средств связи, цифровых способов создания информации, ее хранения, переработки и передачи. Поэтому сегодня мы ищем возможности повышать эффективность нашей работы в том или ином направлении, достижения целей в том или ином направлении, используя по максимуму все достижения, которые на сегодняшний день существуют в мире в сфере информационных технологий.

Развитие цифровой экономики тесно связано с вузами, которые готовят квалифицированные кадры для этой отрасли. По мнению участников встречи, необходимо готовить специалистов в соответствии с потребностью региональной экономики в ИТ-кадрах, предусматривать стажировку и дальнейшее трудоустройство выпускников. Сегодня в Алтайском крае подобного рода специалистов готовят три вуза: АлтГУ, АлтГТУ и АлтГПУ. В образовательных учреждениях идет вторая волна зачисления, и уже можно сказать, что одни из самых высоких конкурсов — как раз на направления, связанные с IT.

Обсуждение развития цифровой экономики. Фото из архива пресс-службы Правительства

Андрей Марков,

ректор Алтайского государственного технического университета:

— Нет ни одной отрасли, в которой не были бы не востребованы ИТ-специалисты. Это производство, сельское хозяйство, переработка, туризм и т.д. Формирование контрольных цифр приема в вузы идет в соответствии с потребностями региона. Мы готовим кадры не только для региона Уровень подготовки достаточно высокий, и это дает возможность устраиваться нашим выпускникам в ИТ-компании федерального и мирового уровня. Выпускники алтайских вузов успешно участвуют в конкурсах и занимают вакантные места в ведущих корпорациях мира: Google, Яндекс, Mail, «Лаборатория Касперского». Также университеты с ведущими ИТ-компаниями и фирмами организуют совместное обучение. Примеры сотрудничества уже есть: с вузами Китая, у нас созданы и работают сетевая лаборатория Cisco, научно-образовательный центр «Лаборатории Касперского».

По словам ректора Алтайского государственного университета Сергея Землюкова, реализация приоритетного национального проекта «Цифровая экономика» на региональном уровне невозможна без поддержки Правительства региона, которое координирует и объединяет работу научных, образовательных учреждений и бизнеса.

Сергей Землюков,

ректор Алтайского государственного университета:

Надеемся, что будут поддержаны и начнут получать свое развитие стратегические IT-проекты вузов Алтайского края, которые важны для региона. Это цифровые и интеллектуальные решения для развития сельского хозяйства, это медицина и диагностика состояния здоровья, это связанная с жилищно-коммунальным хозяйством программа «Умный город». Именно такие проекты могут эффективно реализоваться и получать отдачу от внедрения.

Участники встречи обсудили внесение мероприятий по развитию цифровой экономики в Стратегию социально-экономического развития Алтайского края, создание проектного офиса по координации направлений цифровой экономики в регионе. Представители ИТ-бизнеса внесли предложения по разработке государственной программы «Цифровизация основных секторов экономики и социальной сферы Алтайского края», созданию центров компетенций по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве и пр.

Стоит отметить, что Алтайский край стал пилотным регионом по цифровизации ключевой для нашего региона отрасли — сельского хозяйства. Создание федерального центра компетенций в этой сфере, активное внедрение информационных технологий позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства, снизить себестоимость производственных процессов, сформировать новые наукоемкие производства, вовлечь в аграрную отрасль работников новых профессий, повысить качество и оперативность принятия управленческих решений сельхозпроизводителями. Кстати, о необходимости внедрения IT-технологий говорится в майском указе Президента страны.

Также во время встречи было отмечено, что в Алтайском крае необходимо максимально активно ускорить развитие информационной инфраструктуры. К этому вопросу тоже нужно подходить на качественно новом уровне, позволяющем обеспечить наличие эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи, непрерывное инвестирование в повышение ее доступности. По словам Виктора Томенко, в Алтайском крае предстоит провести очень большую работу по развитию инфраструктуры в сфере ИТ-технологий и связи.