Виктор Томенко избавил начальника управления юстиции от статуса и.о.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении начальника регионального управления юстиции, сообщила пресс-служба краевого правительства. От статуса исполняющей обязанности избавилась Оксана Грохотова.

В качестве начальника управления она назначена с 18 июля.

С 1 марта 2017 года Оксана Грохотова работала в должности замминистра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния.

С 1 июня 2018 года получила статус врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления ЗАГС.

С 11 января 2019 года назначена заместителем начальника краевого управления юстиции, а с 16 февраля 2019 года — временно исполняющий обязанности начальника.

За многолетний добросовестный труд ее награждали почетной грамотой Министерства юстиции РФ, благодарностью губернатора и юбилейной медалью «80 лет Алтайскому краю».