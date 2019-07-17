Виктор Томенко избавил начальника управления юстиции от статуса и.о.

В качестве начальника управления она назначена с 18 июля.
С 1 марта 2017 года Оксана Грохотова работала в должности замминистра юстиции Алтайского края, начальника управления записи актов гражданского состояния.
С 1 июня 2018 года получила статус врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальника управления ЗАГС.
С 11 января 2019 года назначена заместителем начальника краевого управления юстиции, а с 16 февраля 2019 года — временно исполняющий обязанности начальника.
За многолетний добросовестный труд ее награждали почетной грамотой Министерства юстиции РФ, благодарностью губернатора и юбилейной медалью «80 лет Алтайскому краю».