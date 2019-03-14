Виктор Томенко об отъезде выпускников из края: «Ничего страшного, что люди стремятся в высшую лигу»

Нет ничего страшного в том, что алтайские выпускники уезжают учиться в лучшие вузы и работать на лучших предприятиях, но профессионал сможет стать успешным и счастливым и на Алтае. Такой взгляд на отъезд молодежи из региона высказал губернатор края Виктор Томенко на международной конференции, прошедшей на днях в Барнауле в филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Уезжают из-за плохого имиджа

Старую дискуссию о том, как удержать в регионе молодежь, затеяла на конференции специалист по имиджу и психолог из Москвы Елена Петрова. Она вспомнила, что еще 10 лет назад совместно с РАНХиГС было проведено исследование о том, как выглядит Барнаул в восприятии интернет-пользователей.

Обнаружились интересные (хотя и неудивительные) вещи.

Елена Петрова,

декан факультета психологии Российского государственного социального университета:

Официальный сайт власти дает красивую картинку, все тут благополучно. А неофициальные каналы выдают совершенно противоречащую этому информацию.

Вопрос: кому больше доверяют? Ответ: неофициальным каналам. И психолог посоветовала и теми, и другими каналами управлять, чтобы выпускники школ и вузов оставались в крае и понимали: нет ничего прекраснее Родины, с пафосом сказала Елена Петрова.

Специалист по имиджу Елена Петрова. www.alt.ranepa.ru

Уезжают , потому что учителя не объясняют

Советы специалиста по имиджу направлены были, в первую очередь, губернатору Виктору Томенко, который принял участие в самой первой дискуссии. Елена Петрова пояснила ему, что проводниками такой политики должны стать, в первую очередь, учителя.

Елена Петрова,

декан факультета психологии Российского государственного социального университета:

Как учителя сформируют взгляд на стратегию развития региона, так дети и будут жить. Либо они будут мечтать здесь построить дом, семью, укреплять родовые корни, либо будут смотреть дальше. Интернет покажет им все возможности, и они захотят уехать — в Россию, за рубеж, куда угодно.

Владимир Мау , ректор РАНХиГС. www.alt.ranepa.ru

Уезжают потому , что не нужны экономике

Тему эту прокомментировал и известный экономист Владимир Мау, ректор РАНХиГС, модератор дискуссии. Для начала он, впрочем, не без иронии поинтересовался: может быть, учитель должен учить так, чтобы человек никуда не уехал из этого региона? Если учить плохо и выпускник никому не нужен, он никуда и не уедет.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС:

Я правильно понимаю, что вы против того, чтобы люди ехали в МГУ с Алтая? Получается ведь так: пусть он здесь растит семью, овечек, маралов и не думает о московском университете?

Экономист полагает: самый эффективный способ лишиться талантливых выпускников школ и вузов — это иметь неадекватную экономику. Спрос формирует предложение. И вопрос не в том, как удержать молодежь, а, скорее, в том, как привлечь выпускников лучших вузов.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС:

Задача региона состоит не только в том, и даже не столько в том, чтобы удержать собственных уроженцев, а чтобы создать экономику, привлекающую выпускников лучших вузов сюда. На самом деле настоящий вызов в этом — не как удержать лучших, а как привлечь сюда лучших, в том числе со всего мира. И это не фантазия. Экономика формирует спрос, общество формирует спрос.

Панельная дискуссия в алтайском филиале РАНХиГС. www.alt.ranepa.ru

Уезжают , потому что хотят лучшего

Виктор Томенко совет по улучшению неформального имиджа региона оставил без комментариев. А вот по поводу того, почему уезжают и что должна делать власть, порассуждал.

Сегодня сами работодатели осознали кадровую проблему и создают у себя на предприятиях кафедры, на которых готовят себя будущих работников — таких кафедр сегодня более 250. Власть это поддерживает, сказал губернатор. И да, выпускники школ и вузов уезжают из региона учиться в лучших вузах и работать на лучших предприятиях. Но и это нормальное явление.

Есть высшая лига, суперлига, есть следующие уровни в любом деле, сказал он. Но жизнь так устроена, что развитие проходит неравномерно. И если лучшие достижения находятся в другом месте, «ничего страшного, что люди стремятся туда, в эту высшую лигу, попасть».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы тут начали выстраивать жесткие конструкции: плохо учишься — здесь остался, хорошо учишься — уехал. Конечно, лучшие должны стремиться найти себе применение, возможно, здесь — если мы здесь создали таких же лидеров среди наших предприятий или организаций, образовательных или медицинских. Но непопадание в «высшую лигу» не означает, что жизнь не сложилась. Если ты являешься профессионалом, то совершенно точно можешь найти применение своим знаниям, умениям, силам и здесь, живя в Алтайском крае. И быть успешным счастливым человеком.

Ну, а власть, по мнению губернатора, должна создавать условия. В том числе для того, чтобы «у нас становилось много таких звездочек и даже звезд, которых мы могли бы на следующие, объективно существующие, уровни, направлять, отправлять и нас всех прославлять», вдохновил участников конференции Виктор Томенко.

Электрички , вокзал , железнодорожный мост. altapress.ru

Справка

Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития управления в эпоху персонализации: от человеческого капитала к человеческому потенциалу» прошла в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы" 12−13 марта. Её участниками стали более 400 руководителей системы образования Алтайского края, Республики Алтай, Киргизии, Казахстана и Германии. Участники обсудили глобальные тренды и вызовы образованию, вопросы эффективности управления образованием, а также проблемы имиджевой политики региона в области образования.