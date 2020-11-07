Виктор Томенко объяснил, почему сегодня не намерен отправить в отставку главу минздрава

Отправляют министра в Красноярск
О призывах жителей края отправить в отставку главу минздрава Дмитрия Попова губернатор знает.
«Меня преследуют все время инициативы — давайте мы быстренько поменяем министра здравоохранения или отправим его в Красноярск. Это, конечно, говорит в первую очередь об эмоциональной напряженности, которая сложилась в обществе. Она ясна и понятна, — прокомментировал Виктор Томенко.
Затем губернатор рассказал, как развивается пандемия на Алтае, что делается и почему он не собирается снимать с должности Попова.
Как надвигалась пандемия
С наступлением осени в регионе началась вторая волна эпидемии — заболеваемость резко пошла вверх (до этого она снижалась). На 1 сентября количество заболевших ковидом было примерно вдвое меньше, чем сейчас.
На это наложились настоящая вспышка ОРВИ и гриппа: 25−26 тыс. заболевших в неделю. Годом раньше было на 70% меньше — 14−15 тыс.
Плюс резкий рост внебольничных пневмоний (вирусной природы): в докоронавирусное время выявлялось 220−240 случаев в неделю, в сентябре-октября 2020 года — 3−3,5 тыс.
Если на 1 сентября в ковидных госпиталях лечились чуть больше 1100 человек, то на утро 6 ноября — 5 тыс. И более 90% из них с пневмонией — в отличие от весны, когда эти госпитали работали скорее как обсерваторы — чтобы отделить заразившихся от здоровых.
Губернатор назвал ситуацию «очень сложной».
Ситуация «по своим мастшабам превышает значительно возможности нашей системы здравоохранения, и их пришлось на ходу перестраивать и подстраивать под то, чтобы справляться с этой ситуацией. Это тоже непростое дело, — сказал Виктор Томенко.
Койки, тесты и врачи
Губернатор, как правило, детально аргументирует свою позицию — это он, собственно, сделал и на этот раз.
По его словам, на 1 сентября в крае было — 2,1 тыс. ковидных коек, в начале ноября — 5,6 тыс. Поскольку койки на 90% заполнены, открываются новые.
Два месяца назад только 1,5 тыс. коек были обеспечены кислородом. Сейчас — 2,7 тыс. На сегодня в регионе действуют 30 ковидных госпиталей. В их работе задействованы 5 тыс. медработников, в целом — 15 тыс. (прием, консультации и т.п.). На разных этапах оказания помощи привлечены 1,2 тыс. студентов-медиков.
По словам губернатора, в начале сентября в регионе ежедневно брали 2,5 тыс. тестов на коронавирус. Увеличили мощности мощности, вовлекли частные лаборатории — и теперь проводится 6,5−7 тыс. тестов.
В начале лета в крае работали всего 4 ПЦР-лаборатории — сейчас их 12, включая частные. И мощности будут наращивать, а кадры — обучать. «Думаю, мы в 1,5−2 раза от сегодняшнего уровня в короткие сроки нарастим объем тестов», — сказал Томенко.
Вопрос не стоит
Все это надо было организовать. Большую часть нынешних результатов получены потому, что работа началась еще весной и летом.
Дополнительные средства использованы на покупку компьютерных томографов и обеспечение работы все новых и новых ковидных госпиталей, покупку лекарств. Медпрепаратами больницы обеспечены.
Конечно — все это требует своевременного и квалифицированного управления. Минздрав сегодня этими вопросами занимается, поэтому кадровых вопросов на сегодняшний день не стоит, — объяснил губернатор.
На прямой вопрос корреспондента Altapress.ru, не планирует ли губернатор отправлять в отставку министра здравоохранения, Виктор Томенко ответил: «Я такой вопрос не рассматриваю на сегодня».