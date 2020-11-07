Виктор Томенко объяснил, почему сегодня не намерен отправить в отставку главу минздрава

«Вопрос об отставке министра здравоохранения на сегодня я не рассматриваю», — заявил губернатор края Виктор Томенко журналистам в ходе пресс-конференции 6 ноября. Требования жителей региона уволить министра он объяснил эмоциональной напряженностью.

Отправляют министра в Красноярск

О призывах жителей края отправить в отставку главу минздрава Дмитрия Попова губернатор знает.

«Меня преследуют все время инициативы — давайте мы быстренько поменяем министра здравоохранения или отправим его в Красноярск. Это, конечно, говорит в первую очередь об эмоциональной напряженности, которая сложилась в обществе. Она ясна и понятна, — прокомментировал Виктор Томенко.

Затем губернатор рассказал, как развивается пандемия на Алтае, что делается и почему он не собирается снимать с должности Попова.

Виктор Томенко. Altairegion22.ru

Как надвигалась пандемия

С наступлением осени в регионе началась вторая волна эпидемии — заболеваемость резко пошла вверх (до этого она снижалась). На 1 сентября количество заболевших ковидом было примерно вдвое меньше, чем сейчас.

На это наложились настоящая вспышка ОРВИ и гриппа: 25−26 тыс. заболевших в неделю. Годом раньше было на 70% меньше — 14−15 тыс.

Плюс резкий рост внебольничных пневмоний (вирусной природы): в докоронавирусное время выявлялось 220−240 случаев в неделю, в сентябре-октября 2020 года — 3−3,5 тыс.

В барнаульском «Посуда Центре» создают ковидный госпиталь. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Если на 1 сентября в ковидных госпиталях лечились чуть больше 1100 человек, то на утро 6 ноября — 5 тыс. И более 90% из них с пневмонией — в отличие от весны, когда эти госпитали работали скорее как обсерваторы — чтобы отделить заразившихся от здоровых.

Губернатор назвал ситуацию «очень сложной».

Ситуация «по своим мастшабам превышает значительно возможности нашей системы здравоохранения, и их пришлось на ходу перестраивать и подстраивать под то, чтобы справляться с этой ситуацией. Это тоже непростое дело, — сказал Виктор Томенко.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус. altairegion22.ru

Койки , тесты и врачи

Губернатор, как правило, детально аргументирует свою позицию — это он, собственно, сделал и на этот раз.

По его словам, на 1 сентября в крае было — 2,1 тыс. ковидных коек, в начале ноября — 5,6 тыс. Поскольку койки на 90% заполнены, открываются новые.

Два месяца назад только 1,5 тыс. коек были обеспечены кислородом. Сейчас — 2,7 тыс. На сегодня в регионе действуют 30 ковидных госпиталей. В их работе задействованы 5 тыс. медработников, в целом — 15 тыс. (прием, консультации и т.п.). На разных этапах оказания помощи привлечены 1,2 тыс. студентов-медиков.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

По словам губернатора, в начале сентября в регионе ежедневно брали 2,5 тыс. тестов на коронавирус. Увеличили мощности мощности, вовлекли частные лаборатории — и теперь проводится 6,5−7 тыс. тестов.

В начале лета в крае работали всего 4 ПЦР-лаборатории — сейчас их 12, включая частные. И мощности будут наращивать, а кадры — обучать. «Думаю, мы в 1,5−2 раза от сегодняшнего уровня в короткие сроки нарастим объем тестов», — сказал Томенко.

Виктор Томенко. Altapress.ru

Вопрос не стоит

Все это надо было организовать. Большую часть нынешних результатов получены потому, что работа началась еще весной и летом.

Дополнительные средства использованы на покупку компьютерных томографов и обеспечение работы все новых и новых ковидных госпиталей, покупку лекарств. Медпрепаратами больницы обеспечены.

Конечно — все это требует своевременного и квалифицированного управления. Минздрав сегодня этими вопросами занимается, поэтому кадровых вопросов на сегодняшний день не стоит, — объяснил губернатор.

На прямой вопрос корреспондента Altapress.ru, не планирует ли губернатор отправлять в отставку министра здравоохранения, Виктор Томенко ответил: «Я такой вопрос не рассматриваю на сегодня».