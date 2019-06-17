Виктор Томенко обошел Владимира Путина в рейтинге одиозных цитат

Журнал Maxim в июльском выпуске составил топ одиозных цитат политиков. В списке из 13 позиций губернатор Алтайского края Виктор Томенко стал первым, обойдя даже президента России Владимира Путина с его громким высказыванием про рай. Авторы предупредили, что этим списком не хотели никого оскорбить.

Первое место Виктор Томенко обеспечил себя фразой: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя». Он сделал такое заявление после объезда районов края в рамках предвыборной кампании на пост губернатора.

«Именно этой фразой, мудростью и глубокомысленностью достигающей сократовских высот, губернатор в августе 2018 года охарактеризовал положение дел в доверенном ему Алтайском крае и, возможно, навеки вошел в мировую плеяду великих философов. И, конечно, заслуженно получает первое место в нашем списке — за честность и лаконизм», — отмечают авторы списка.

ТОП высказываний политиков ( по версии журнала Maxim)

1. Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

2. Андрей Пирожков, депутат Гордумы Екатеринбурга: «ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги».

3. Владимир Путин, президент России: «Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

4. Петр Толстой, депутат Госдумы (об импортных лекарствах): «"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте».

5. Екатерина Лахова, сенатор от Брянской области: «Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной».

6. Наталья Соколова, экс-министр занятости, труда и миграции Саратовской области сказала о прожиточном минимуме, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

7. Сергей Бубнов, глава поселения Семибратово (о борьбе со змеями): «Надо разводить ежей, которые с ними борются, или искать, ставить устройство, которое излучает определенные колебания».

8. Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области: «Государство не просило вас рожать».

9. Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной думы: «Маленькие пенсии получают лишь бездельники».

10. Раиса Кармазина, депутат Госдумы: «Я была в триста раз красивее, и меня никто не домагивался!»

11. Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Дано поручение с 1 мая установить плановые показатели общей смертности населения».

12. Игорь Артамонов, и.о. главы Липецкой области: «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие».

13. Сенатор Елена Мизулина: «Запрет — это и есть свобода».