Виктор Томенко определил, где могут массово собираться и выражать свое мнение жители Бийска и Залесово

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 мая подписал постановление № 169, в котором определены площадки для коллективного обсуждения острых вопросов, которые могут публично обсуждать жители Бийска и Залесовского района.

Постановление размещено на официальном сайте Алтайского края.

В нем указано, что жители Залесовского района могут приходить для коллективных дебатов на местный стадион, что находится на ул. Юбилейной.

А вот жители Бийска могут «разводить плюрализм и демократию» на двух территориях:

площадка перед зданием по адресу у. Льнокомбината , 22, площадки в парковой зоне с зелеными насаждениями , расположенными вдоль зданий 1 , 3 , 4 , 6 по ул. 9 января.

Как сказано в документе, «в этих территориях разрешается массовое присутствие граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».