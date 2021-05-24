Виктор Томенко определил, где могут массово собираться и выражать свое мнение жители Бийска и Залесово

Постановление размещено на официальном сайте Алтайского края.
В нем указано, что жители Залесовского района могут приходить для коллективных дебатов на местный стадион, что находится на ул. Юбилейной.
А вот жители Бийска могут «разводить плюрализм и демократию» на двух территориях:
- площадка перед зданием по адресу у. Льнокомбината, 22,
- площадки в парковой зоне с зелеными насаждениями, расположенными вдоль зданий 1, 3, 4, 6 по ул. 9 января.
Как сказано в документе, «в этих территориях разрешается массовое присутствие граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».