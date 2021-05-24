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Политика

Виктор Томенко определил, где могут массово собираться и выражать свое мнение жители Бийска и Залесово

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 мая подписал постановление № 169, в котором определены площадки для коллективного обсуждения острых вопросов, которые могут публично обсуждать жители Бийска и Залесовского района.

Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск.
Рабочая поездка Виктора Томенко в Бийск.
Дарья Зыкова

Постановление размещено на официальном сайте Алтайского края.

В нем указано, что жители Залесовского района могут приходить для коллективных дебатов на местный стадион, что находится на ул. Юбилейной.

А вот жители Бийска могут «разводить плюрализм и демократию» на двух территориях:

  1. площадка перед зданием по адресу у. Льнокомбината, 22,
  2. площадки в парковой зоне с зелеными насаждениями, расположенными вдоль зданий 1, 3, 4, 6 по ул. 9 января.

Как сказано в документе, «в этих территориях разрешается массовое присутствие граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

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