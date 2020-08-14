Виктор Томенко отчитался о доходах. В 2019 году губернатор заработал меньше, чем в предыдущем

14 августа на сайте краевой администрации опубликовали декларацию о доходах губернатора Виктора Томенко и других членов правительства за 2019 год.

Согласно предоставленной документации, доходы Виктора Томенко по итогам 2019 года составили 4 млн 264 тыс. 369,35 рублей. По итогам 2018 года — 5 млн 580 тыс.

В собственности главы региона остались две квартиры площадью 113,3 и 233,9 кв. м, нежилое помещение площадью 14,1 кв. м. Однако в прошлом году в декларации значилась одна квартира в пользовании — в этом году ее нет. Теперь у семьи в пользовании появилось некое строение площадью 587,7 кв. м.

Также Томенко владеет тремя автомобилями. В прошлом году в этом списке значились лишь Audi Q7 и Toyota Corolla. Добавился автомобиль Toyota Hilux.

За 2019 год жена губернатора заработала 675 тысяч рублей (в 2018 году — 236). У нее в собственности ничего не изменилось — квартира, два машино-места и нежилое помещение.