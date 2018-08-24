Виктор Томенко откровенно обсудил с журналистами острые вопросы региона

23 августа врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко принял участие в масштабном медиафоруме Союза журналистов России, который прошел в Барнауле. Он не только вместе с участниками порассуждал о роли СМИ и рассказал им анекдот, но и ответил на острые вопросы о зарплатах, утечке кадров, поддержке промышленников и строителей. А напоследок рассказал о том, какой город у него возникает в голове, когда говорят слово «дом».

О СМИ: «Их можно только любить»

Главную тему беседы задал сам формат мероприятия. Виктор Томенко рассказал, что читает обзоры местной прессы, основные новостные сайты, когда удается — смотрит основные каналы: Первый, Россия-24, Россия-1.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Стараюсь находиться в курсе дел того, что происходит и на скажем так острых площадках, где частенько высказывается альтернативное, оппозиционное мнение — телеканале «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», чтобы быть в контексте времени.

По словам врио губернатора, свободная пресса может быть и хорошей, и плохой, а несвободная — только плохой.

Он подчеркнул, что с системой СМИ в крае ознакомился еще в начале работы здесь. По его словам, в регионе «все грамотно сконструировано для того, чтобы доносить информацию до жителей такого огромного края».

Впрочем, слегка посетовал он, иногда СМИ следовало бы более ответственно относиться к проверке фактов.

Виктор Томенко принял участие в масштабном медиафоруме Союза журналистов России архив пресс-службы Правительства

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Я убежден, что в нашей и вашей работе комментарии свободны, но факты священны.

По словам врио главы региона, СМИ должны быть свободными, компетентными, ответственными и не допускать манипулирования и передергивания фактов. Он даже рассказал анекдот на эту тему:

— Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бессмысленны и бесполезны, если они выдернуты из контекста. На следующий день во всех газетах появилось: «Великий всемирно известный ученый заявил, что все его идеи бесполезны и бессмысленны».

Виктор Томенко сказал: «Я уверен, что со СМИ в целом и с журналистами в частности ничего сделать невозможно, их можно только любить».

О кадрах: «За них надо биться»

Виктор Томенко, считает, что сегодня регион «душат кадровые проблемы».

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Ребята, девчата, молодые и амбициозные, частенько хотят вырваться за пределы, в лучшую жизнь. Ситуация непростая: расположенные буквально примерно в 300 километрах Новосибирск, Кемерово, Томск живут в несколько другом измерении в вопросе доходов. И человек, который выучился на врача или учителя, начинает размышлять, не поехать ли ему в регионы, где получают в 1,5−2 раза больше. За кадры надо биться.

При этом, считает врио главы, неправильно рассчитывать только на специальные программы, такие как «Сельский доктор» или «Сельский фельдшер». Это не панацея.

Медиафорум Союза журналистов России архив пресс-службы Правительства

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Сейчас говорят, что работники и культуры, и образования должны получать миллион, приезжая на село. Но у нас просто нет таких финансовых возможностей. Магистральный подход в этом вопросе может быть только один — поднимать уровень жизни людей в целом.

О зарплате: «Это трудно , темпы роста должны быть опережающими»

Виктор Томенко объяснил: поднять уровень зарплат в Алтайском крае до средних по Сибирскому округу в краткосрочной перспективе не получится, однако догонять соседние регионы, пусть и понемногу, необходимо.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Темпы роста зарплат в нашем регионе должны быть опережающими по отношению к уровню инфляции и среднему темпу по Сибири. Это непростая задача, ведь действуют законы экономики. Но идея, как ее решить, есть. В крае должно появляться больше предприятий, которые способны выплачивать людям зарплату выше средней по региону. Пусть это будет не 40 тысяч, пусть 30 тысяч. Нам сразу не найти много предприятий, готовых платить по 50−60 тысяч. Но если зарплата будет даже немного выше средней, она начнет «подтягивать» общекраевые показатели. И уже мы станем на нее ориентироваться — повысим зарплаты бюджетникам. Это, в свою очередь, тоже окажет влияние. И так цепочка закрутится.

Томенко признает: говорить об этом легко, выполнить гораздо сложнее. Но делать это необходимо. Основные надежды в этом вопросе — на промышленность, где велик потенциал к развитию, к внедрению новых производств, инновационных технологий.

Виктор Томенко принял участие в масштабном медиафоруме Союза журналистов России архив пресс-службы Правительства

О строителях: «Мы связываем с ними свое будущее»

Государство будет уделять серьезное внимание положению дел в этой отрасли, подчеркнул врио главы региона. Власти края продолжат предметно заниматься всем, что касается вопросов поддержки отрасли, инфраструктурного обеспечения, межотраслевого взаимодействия.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Со строительными компаниями власть связывает свое будущее. Все, что должно быть сделано и в существующих хозяйствах и предприятиях, и при входе новых производств, и при развитии социальной сферы, и при возведении жилья, — это все невозможно без наших строителей.

Однако Томенко призвал не заниматься подменой понятий, скатываться к риторике о том, что все в этой сфере нужно регулировать. Да, есть моменты в отрасли, которые поддаются обязательному госрегулированию и надзору. Но в остальном работа здесь должна зависеть от предпринимательской инициативы и даже творчества, считает врио губернатора.

Медиафорум Союза журналистов России архив пресс-службы Правительства

О промышленности: «Важно правильно распорядиться народными деньгами»

Виктор Томенко сообщил, что сегодня в крае работает фонд поддержки промышленности, объем которого в 2018 году составил 400 млн рублей. Фонд по заявкам региональных предприятий предоставляет им заемные средства на реализацию инвестпроектов под 5% годовых.

По словам врио губернатора, вопрос увеличения фонда пока остается дискуссионным.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Мы же оперируем с вами народными деньгами, это общественные финансы. Это деньги жителей Алтайского края. Поэтому мы находимся в размышлении, куда эти деньги направить. Дать промышленникам, бизнесу или вложить в дорогу, по которой ездят несколько десятков тысяч человек? Если проекты важные, интересные с точки зрения финансовых результатов, если сделанные вложения дают хорошую налоговую отдачу, если мы по ходу решаем инфраструктурные, социальные вопросы, скажем, связанные с рабочими местами, то это имеет смысл и несет пользу. Но мы с вами должны понимать важное: если речь идет о разовой поддержке, это одна постановка. Но если вопрос ставится так: «Я из кресла не поднимусь, пока вы мне помощь не окажете», — то это другой разговор, который нас не понятно куда приведет. Мы тогда ни одного нового производства, проекта не запустим. Так что здесь очень аккуратный, взвешенный разговор должен идти. Повторю, мы с вами отвечаем за эти деньги и должны быть убеждены, что они сработают не хуже, чем при строительстве новой дороги или школы.

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О личном: «Домой — это значит в Барнаул»

По словам врио губернатора, у него есть ощущение, что он работает в Алтайском крае уже два-три года.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края: