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Виктор Томенко поклялся верно служить народу Алтайского края

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края и произнес текст присяги, пишет ТАСС. Инаугурация проходит в Молодежном театре Алтая.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе
Анна Зайкова

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова вручила новому губернатору удостоверение об избрании главой региона после того, как он произнес клятву.

«Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Алтайского края и законы Алтайского края», — сказал Томенко.

Виктор Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края с 53,61% голосов.

Подробности инаугурации Виктора Томенко см. на altapress.ru в ближайшее время.

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