Виктор Томенко посетил сельские предприятия, где зарплата выше, чем в Барнауле

Виктор Томенко осмотрел цеха предприятия «Новичиха лес» в Новичихе и подразделение «РУФ-2». Оба предприятия успешно развиваются, регулярно повышают зарплату сотрудникам и предоставляют им другие меры поддержки.

На предприятиях есть возможность получать достойную оплату. Например, водитель лесовоза на «Новичиха лес» смог за месяц заработать 162 тыс. рублей.

Директор «Новичиха лес» Александр Тратонин рассказал губернатору, что у них есть планы по расширению лесоперерабатывающего производства. Предприятие готово перейти на круглосуточную работу.

Предприятие «РУФ-2», которое производит сельхозтехнику, в том числе по программе импортозамещения, ежегодно увеличивает количество сотрудников: за два года их число выросло в полтора раза. Также предприятие готово расширять производственные мощности.

Предприятие также участвует в программе повышения квалификации сотрудников. Как сказал директор подразделения Лавров Дмитрий, после этого производительность труда выросла в два раза.

«Мне очень приятно было увидеть и экономическое развитие предприятий. Сегодня нашими наработками «РУФ-2» мы можем гордиться, это реальное импортозамещение. Мы со своей стороны будем внимательно прислушиваться, где какая помощь и содействие необходимы, будем помогать. На такие производства мы и ориентируемся. Край большой, маленьких нас пунктов много. Это отличный пример, как который надо опираться», - сказал губернатор.

Томенко отметил, что правительство готово помочь всем предприятиям с расширением. Ведь это означает не только повышение прибыли предприятия, но и новые рабочие места и налоги в бюджет, на которые будут ремонтировать дороги, строиться школы, садики и ФАПы.

Губернатор также осмотрел центральную площадь в поселке им. Мамонтова. Предприятие «Мелира» благоустроило площадь и сделало там парк развлечений счет, а также регулярно выделяет средства на развитие школ, садиков, дома культуры в районе.

Виктор Томенко посетил предприятия в Новочихинском и Поспелихинском районах. Антон Федотов

Раньше детям негде было отдыхать, а теперь ребята всех возрастов проводят время на площади целый день

«То, что мы увидели в поселке им. Мамонтова — это пример высочайшего уровня социальной ответственности, преданности, истинного патриотизма, руководства собственников предприятия. Они не только дают рабочие места, платежи в бюджет, но и создают такую обстановку. Это пример, как можно и нужно относиться к месту, где ты не только работаешь, но и живешь. Мы будем продолжать политику, которую вместе вели при поддержке жителей: инфраструктуру улучшать, дороги», - высказался Виктор Томенко.

Ранее губернатор Томенко проконтролировал, как в Новичихе ликвидировали последствия урагана.