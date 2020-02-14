Виктор Томенко предупредил правительство о встрече с новым куратором региона

В Правительстве региона прошло первое в этом году заседание по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором подвели итоги 2019 года, сообщает сайт региона.

Заседание прошло под руководством губернатора. Виктор Томенко отметил, что на федеральном уровне произошла перезагрузка организации работы по нацпроектам.

«В связи с кадровыми изменениями и организационными уточнениями у Алтайского края поменялся ряд кураторов и руководителей по национальным проектам. Пройдет ряд федеральных селекторов, которые проведут прежние и новые кураторы. Мы на некоторых уже побывали», — рассказал Виктор Томенко.



Напомним, до января 2020 года Алтайский край со стороны кабмина РФ курировал министр труда Максим Топилин, но когда правительство РФ ушло в отставку, регион остался без куратора.

Что еще обсудили

На заседании подвели предварительные итоги 2019 года по реализации нацпроектов. На них выделили 17,3 миллиарда рублей, рассказал министр финансов края Данил Ситников. При этом фактические расходы составили 16,4 миллиарда рублей, или 94,5% от плана.

«Говоря об исполнении по национальным проектам, хотелось бы отметить, что исполнение нацпроектов в Алтайском крае выше аналогичного показателя в целом как по Российской Федерации, так и по Сибирскому федеральному округу», — подчеркнул Данил Ситников.

Основное финансирование, сконцентрировалось на наиболее крупных нацпроектах: «Демография» — 4,3 миллиарда рублей, «Здравоохранение» — 4,6 миллиарда рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 5,2 миллиарда рублей, «Жилье и городская среда» — 0,9 миллиарда рублей.

Финансирование реализации нацпроектов в Алтайском крае в текущем году запланировано в общем объеме 22 миллиарда рублей.