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Политика

Виктор Томенко пригрозил чиновникам «опасной зоной»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пригрозил кадровыми решениями чиновникам в связи с проблемами в отопительном сезоне. Об этом он заявил на совещании в правительстве края.

Совещание в правительстве Алтайского края.
Совещание в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru

В 2019 году 91% муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному сезону, что на 11% больше, чем в прошлом году, говорится на официальном сайте края. Губернатор отметил, что такого высокого показателя в истории края не было.

Между тем он попросил министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева на отдельном совещании доложить ситуацию по каждому муниципалитету, не получившему такого документа.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Я говорил, что у краевых властей есть понимание всей сложности по отдельным территориям, например, Яровому, Алейску. В то же время я обещал публично на весь край во время заседаний нашей комиссии, на заседаниях правительства края, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут «в опасную зону» с точки зрения кадровых решений. Я это говорил, и это должно дойти до логического завершения.

Глава региона подчеркнул, что ждет проекты решений по каждому проблемному городу и району у себя на столе.

В Алтайском крае 12 муниципальных образований не получили паспорта готовности. В их числе Яровое, Славгород, Алейск, объекты Бийского, Калманского, Михайловского, Первомайского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов.

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