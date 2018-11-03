Виктор Томенко прокомментировал принципы формирования своей команды в Алтайском крае

Виктор Томенко в первую очередь рассказал о новой структуре правительства: состоит оно из 21 человека. 7 человек пришли из прошлого состава, то есть на 2/3 состав правительства обновился. Структуры, в которых руководители не назначены, замыкаются на губернаторе
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Что принципиально важно: при формировании решений, я учитывал профессионализм людей и структурную ясность правительства.
Губернатор оценивал способность подчиненных выстраивать диалог с коллегами, а также к живому общению с жителями Алтайского края и организациями. Он заявил, что убежден в порядочности, честности и открытости подчиненных, их готовности самостоятельно отвечать за порученный блок вопросов.