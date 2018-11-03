Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
302

Виктор Томенко прокомментировал принципы формирования своей команды в Алтайском крае

В октябре новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал правительство. В интервью телеканалу «Россия 1» он рассказал о принципах подбора кандидатов и своих требованиях к ним.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

Виктор Томенко в первую очередь рассказал о новой структуре правительства: состоит оно из 21 человека. 7 человек пришли из прошлого состава, то есть на 2/3 состав правительства обновился. Структуры, в которых руководители не назначены, замыкаются на губернаторе

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Что принципиально важно: при формировании решений, я учитывал профессионализм людей и структурную ясность правительства.

Губернатор оценивал способность подчиненных выстраивать диалог с коллегами, а также к живому общению с жителями Алтайского края и организациями. Он заявил, что убежден в порядочности, честности и открытости подчиненных, их готовности самостоятельно отвечать за порученный блок вопросов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка