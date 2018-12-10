Виктор Томенко прокомментировал свое вступление в «Единую Россию»

По словам Губернатора, его решение вступить в ряды «Единой России» обусловлены тем, что она является главной движущей политической силой, вырабатывающей важнейшие направления жизни страны.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Я шел на выборы Губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия». Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, я стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии, как в Москве, так и у нас в регионе.
Сегодня партия «Единая Россия» — это главная движущая политическая сила и в численности, и по своему влиянию. Партия вырабатывает ключевые, основополагающие решения по всем направлениям жизни. Вступление в партию позволит на федеральном уровне решать для края более существенные вопросы, закрывающие многие проблемы жителей.
Комментируя решения XVIII Съезда Партии, глава региона отметил наиболее значимые для края.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если говорить о серьезных решениях организационного, кадрового уровня, то тут надо сказать, что был обновлён руководящий состав Высшего совета партии и ее Генерального совета. Я включен в состав Генерального совета партии, поэтому, надеюсь, буду активно и с пользой для Алтайского края работать и в органах управления партией.
Что касается практической, проектной работы, связанной с дальнейшим развитием нашей страны, — то это реализация национальных проектов. Насчитывается свыше 50 федеральных проектов, в которые Алтайский край обязательно включится — это наша ответственность, мы должны будем достигать определенных показателей не на бумаге, а в жизни. Мы должны будем очень серьезно, внимательно подойти к расходованию тех серьезных финансовых ресурсов, которые выделяются на их реализацию. И по решению съезда «Единая Россия» возьмет под контроль расходование этих средств.