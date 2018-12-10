Виктор Томенко прокомментировал свое вступление в «Единую Россию»

В минувшую субботу, 8 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в XVIII Съезде Партии «Единая Россия». Он получил из рук Председателя Партии «Единая Россия», премьер-министра Дмитрия Медведева партийный билет. Также, по решению Съезда, глава региона вошел в состав Генерального совета «Единой России».

По словам Губернатора, его решение вступить в ряды «Единой России» обусловлены тем, что она является главной движущей политической силой, вырабатывающей важнейшие направления жизни страны.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я шел на выборы Губернатора в качестве кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия». Партия очень помогла мне, сразу после того, как я вступил в должность, я стал ее сторонником. Все это время я активно взаимодействовал с руководством партии, как в Москве, так и у нас в регионе. Сегодня партия «Единая Россия» — это главная движущая политическая сила и в численности, и по своему влиянию. Партия вырабатывает ключевые, основополагающие решения по всем направлениям жизни. Вступление в партию позволит на федеральном уровне решать для края более существенные вопросы, закрывающие многие проблемы жителей.

Комментируя решения XVIII Съезда Партии, глава региона отметил наиболее значимые для края.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: